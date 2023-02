Eurolega, Baron-Hall show: l'Olimpia vince ancora, Stella Rossa ko

MILANO - Due su due. Settimana positiva in Eurolega per Milano, che sfrutta il sostegno del Forum per cogliere un altro successo dopo quello di martedì sul Baskonia: 74-68 contro la Stella Rossa nella 23ª giornata di regular season, con Baron (15 punti) e Hall (14 punti) protagonisti. Ottavo successo stagionale per l'Olimpia, che prova a tenere ancora viva la speranza di un posto ai play-off. Per il quintetto di coach Messina, però, margini d'errore ridotti al minimo e fra una settimana, il 10 febbraio per l'esattezza, c'è da rimboccarsi di nuovo le maniche per affrontare la trasferta di Istanbul in casa del Fenerbahce.