Basket, Eurolega: ufficiale il rinvio di Fenerbahce-Milano

ISTANBUL (Turchia) - Il ministro della Gioventù e dello sport della Turchia, Mehmet Muharrem Kasapoglu , ha annunciato con un post su twitter la sospensione di tutte le competizioni sportive nel Paese "fino a nuovo avviso" a seguito del violento terremoto. Inoltre Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha dichiarato 7 giorni di lutto nazionale per il violento terremoto che ha colpito il Paese. Non solo il calcio ma anche la pallacanestro è coinvolta nei rinvii degli eventi sportivi in programma nei prossimi giorni.

Eurolega: Fenerbahce-Milano rinviata

Giovedì e venerdì andrà in scena il Round #23 di Eurolega che ufficialmente ha rinviato le partite di Efes e Fenerbahce. I campioni d'Europa in carica ospitano giovedì il Real Madrid mentre i campioni di Turchia l'Olimpia Milano venerdì. Il club biancorosso ha espresso il suo cordoglio in un post social: "La famiglia di Olimpia Milano vuole esprimere le sue condoglianze al popolo della Turchia e della Siria per i devastanti terremoti che hanno colpito oggi quella zona. Le nostre preghiere vanno a tutti coloro che sono stati colpiti da questo disastro". Intanto la BCL (Basketball Champions League) ha ufficializzato il rinvio delle partite di Darussafaka, Bahcesehir e Galatasaray mentre, in Eurocup, è confermata ad oggi la sfida tra Trento-Ankara visto che la squadra turca era già arrivata in Italia prima dell’evento di stamattina.