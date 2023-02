Basket, Eurolega: il Barcellona domina la Virtus Bologna 92-75

BOLOGNA - Il Barcellona si prende la rivincita nei confronti della Virtus Bologna battendola nettamente alla Segafredo Arena nel 25° round di Eurolega per 92-75 con una prestazione perfetta su ambedue le fasi del gioco. Per i catalani 4 giocatori in doppia cifra guidati dai 17 punti di Nikola Mirotic. Partita equilibrata fino a 8' dalla conclusione del 2° quarto quando sul 24-23 il Barcellona spacca la partita: superbo parziale di 23-4 per gli azulgrana che vanno all'intervallo avanti 47-27 (25-10 il parziale della frazione) con 13 punti di Abrines, 12 di Mirotic e 10 di Laprovittola. Il tutto con 17/33 dal campo (8/16 da 3) contro il desolante 10/30 delle V-nere. Il Barcellona non si distrae e ad inizio ripresa piazza un break di 13-1 con le triple di Mirotic e Jokubaitis per il 60-28! I catalani arrivano anche fino al +37 (68-31).