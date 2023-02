Basket, la Virtus Bologna torna a vincere in Eurolega: battuto il Baskonia

BOLOGNA - La Virtus Bologna torna subito al successo in Eurolega battendo il Baskonia 88-83 nel Round 25 grazie ad una bella prova di Abi Abass (10 punti con 4/4 dal campo) oltre ai 17 punti e 7 assist del solito Milos Teodosic. Partita durissima con la Segafredo che tiene il pallino del gioco ma ha sempre i baschi in scia, sul finale del 3° quarto però arriva un break importante: tripla di Abass, recupero di Belinelli e gancio sulla sirena di Shengelia per entrare negli ultimi 10 minuti sul 68-62. Il Baskonia si affida alla sua stella Giedraitis (25 punti) che con 9 punti consecutivi tiene in vita i suoi sul -2 (78-76) a 2' dalla sirena finale ma Teodosic risponde, come sempre, in modo letale: tripla del +5 seguita poi da 3 liberi sempre del serbo che mandano i titoli di coda sull'84-76 a 75".