Basket, Davies e Baron trascinano l'Olimpia in Eurolega. Virtus, show Weems-Teodosic

MILANO - Anche se Ettore Messina getta acqua sul fuoco, la rincorsa di Milano a un posto nei play-off di Eurolega prosegue . Al Forum, nel 28° turno di regular season, arriva per l'Olimpia il sesto successo consecutivo, il 12° stagionale: 76-62 contro il Partizan (13-19, 30-29, 49-46 i parziali), con Davies e Baron (14 punti a testa) decisivi . Con ancora la gara col Fenerbahce da recuperare, dunque, Milano tiene viva ancora una piccola speranza ma la strada resta in salita, a partire dalla prossima sfida del 16 marzo in casa del Real Madrid.

Weems-Teodosic show, la Virtus Bologna travolge l'Alba

La Virtus Bologna ritrova il sorriso in Eurolega: le Vu Nere si impongono sul parquet dell'Alba Berlino per 96-74, mettendosi alle spalle le sconfitte con Fenerbahce e Partizan.Successo numero 13 per gli uomini guidati da coach Scariolo, trascinati da Weems (22 punti) e Teodosic (21 punti). Il sogno play-off resta complicato ma vivo e per portarlo avanti serve evitare altri passi falsi, a cominciare dalla trasferta nel Principato del 16 marzo contro il Monaco.