Basket Eurolega, Virtus Bologna e Milano sconfitte a Monaco e Madrid

Milano, non bastano Melli-Tonut: vince il Real Madrid

Il Real Madrid interrompe la striscia di 6 vittorie consecutive dell'Olimpia Milano vincendo 91-87 di forza nell'ultimo quarto un match molto combattuto. Rimbalzi offensivi (13 su 34 di squadra) e un micidiale Dzanan Musa (27 punti con 13/14 dalla lunetta) le spine nel fianco per i biancorossi dove non sono bastate le ottime prestazioni di Tonut (14 punti) e Melli (16 punti). La partita si decide negli ultimi 80", Napier realizza la tripla del pareggio Milano sull'84-84 ma sul capovolgimento di fronte l'asse Rodriguez-Tavares va a segno per il +2 Blancos a 38". Possesso Olimpia dove Voigtmann sbaglia malamente la tripla dall'angolo e Musa fa 2/2 dalla lunetta a 12" per il +4. Milano avrebbe anche un'ultima speranza di pareggiare sotto 90-87 a 4" ma sulla rimessa Voigtmann tocca la linea laterale dopo aver ricevuto palla.