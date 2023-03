Basket, Napier-show: l'Olimpia Milano espugna Istanbul

Grande prestazione in Eurolega e vittoria in trasferta per 75-82 sul campo del Fenerbahce

21 . 03 . 2023

TORINO - L'EA7 Emporio Armani Milano ha superato a Istanbul il Fenerbahce per 82-75, nel recupero del match della 24esima giornata della regular-season di Eurolega, sospeso a causa del terremoto che colpì la Turchia. L'Olimpia prolunga così la singolare striscia in trasferta contro i padroni di casa, sempre battuti a domicilio nelle ultime due stagioni, ma mai al Forum. Show di Napier a Istanbul Nella squadra di coach Messina, priva degli indisponibili Hall, Datome, Biligha, Shields e Pangos, 26 punti di Napier, top-scorer dell'incontro. I biancorossi, reduci in campionato dal ko contro la Virtus Bologna e alla settima vittoria nelle ultime otto partite nella competizione continentale, riceveranno venerdì i tedeschi del Bayern Monaco. © RIPRODUZIONE RISERVATA Da non perdere Davies e Baron trascinano l'Olimpia Bologna lancia un segnale Tutte le news di Eurolega

