Basket Eurolega, serata amara per Virtus Bologna e Milano

TEL AVIV (Israele ) - La Virtus Bologna apre il 31° Round Eurolega uscendo sconfitta dalla tana del Maccabi Tel Aviv . I padroni di casa si sono imposti nettamente 111-80 contro la Segafredo (priva del trio Teodosic, Pajola e Cordinier) facendo un altro importante passo per la conquista del pass Playoffs. Partita già segnata e decisa nei primi 20 minuti con i padroni di casa in totale controllo sul 62-33 grazie ad un 2° periodo da 34-20 con 10 punti di Martin, 11 di Colson e un pazzesco 22/31 dal campo di cui 7/11 da 3 punti e ben 20 assist di squadra. Per le V-Nere 12/28 dal campo. I numeri a fine partita sono impietosi: 7 giocatori in doppia cifra per Kattash, 38 assist di squadra e valutazione che recita 153-83 pe ri gialloblù.

L'Efes si ritrova e Milano crolla ad Istanbul

I Campioni in carica dell'Efes tornano a sperare nella corsa Playoffsa dopo la gran vittoria contro l'Olimpia Milano ormai costretta ad alzare bandiera bianca per le sue speranze di rimonta. Alla Sinan Erden Areba di Istanbul i ragazzi di Ataman hanno vinto 89-69 con una magistrale prova del trio composto da Will Clyburn (14 punti e 25 di valutazione), Shane Larkin (18 punti) e Rodrigue Beaubois (12 punti). L'Olimpia resta in partita il 1° quarto chiudendolo sotto 22-16 prima si subire la valaga turca: 25-16 il parziale del 2° periodo con le squadre che vanno al riposo lungo sul 47-32 con 11 punti a testa per Clyburn e Larkin, 19/36 dal campo con 17 rimbalzi di squadra per i padroni di casa. Nella ripresa Milano arriva anche a toccare il -23.