Basket Eurolega, Virtus e Olimpia cadono ancora

ISTANBUL (Turchia) - Dopo l'Olimpia Milano anche la Virtus Bologna (priva di Abass, Teodosic, Cordinier e Pajola) cade 86-67 sul campo dell'Efes in occasione del 32° round di Eurolega. Malgrado le defezioni importanti la Segafredo gioca un ottimo primo tempo chiuso sotto 36-27 (dopo aver toccato anche il -12) grazie agli 11 punti di Mickey. La resistenza delle V-Nere cade fisiologicamente nella ripresa: parziale di 13-4 Efes nei primi 7' di 3° quarto per il 49-31 che lancia la fuga dei turche che fanno loro la frazione 24-11 per entrare negli ultimi 10 minuti sul 60-38 con tanti di tripla sulla sirena di Beaubois. Per i ragazzi di Ataman 24 punti per Ante Zizic, 14 per Thibor Pleiss mentre Vasilje Micic chiude con 7 punti ma 11 assist.