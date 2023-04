In un match valido per il 33° turno della regular-season di Eurolega, ancora una sconfitta per la Virtus Bologna, che si è arresa per 79-68, sul parquet del Pabellon Fuente De San Luis, agli spagnoli del Valencia nonostante i 21 punti di Ojeleye, top-scorer dell'incontro. Bologna è già eliminata dalla corsa ai playoff. I virtussini di coach Scariolo e del rientrante Hackett erano privi di Belinelli, Cordinier, Pajola, Teodosic e Abass.