MILANO - Successo dell'EA7 Emporio Armani Milano nell'ultimo impegno casalingo stagionale in Eurolega. Sul parquet del Mediolanum Forum, di fronte al proprio pubblico, l'Olimpia di coach Messina, ormai senza velleità di qualificazione ai play-off, supera gli spagnoli del Barcellona per 84-76. Per i biancorossi, privi di Biligha e Tonut e alla loro nona affermazione nelle ultime undici gare disputate, 18 punti di Napier e 12 di Baron.