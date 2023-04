Basket Eurolega, clamorosa rissa in Real Madrid-Partizan: gara sospesa

La sfida di Eurolega tra Real Madrid e Partizan Belgrado è stata sospesa a meno di due minuti dalla fine per una clamorosa rissa tra i giocatori di entrambe le squadre. Il Madrid stava perdendo 95-80 in casa - e stava per andare sotto 2-0 nella serie di playoff - quando un duro fallo della guardia madrilena Sergio Llull sull'attaccante americano Kevin Punter ha fatto arrabbiare i giocatori del Partizan e ha portato allo sgombero delle panchine. Sono stati sferrati pugni e un paio di giocatori, uno per squadra, sono stati gettati a terra dagli avversari durante la mischia. Gli ufficiali di gara hanno guardato i replay e poi hanno deciso di annullare la partita a 1 minuto e 40 secondi dalla fine.