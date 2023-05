Final Four Eurolega 2023: sarà Olympiacos-Real Madrid la finale

KAUNAS (Lituania) - Semifinali delle Final Four di Eurolega 2023 che hanno decretato la finale in scena domenica alla Zalgirio Arena di Kaunas dove l'Olympiacos affronterà il Real Madrid. I greci hanno battuto nettamente il Monaco 76-62 per grazie ad un pazzesco 3° quarto da 27-2 con l'MVP della stagione Sasha Vezenkov da 19 punti. Per l'Olympiacos si tratta della nona partecipazione nella sua storia alla finalissima europea. I Blancos invece si confermano l'incubo del Barcellona. Come nell'edizione 2022 il Real Madrid ha la meglio sui blaugrana per 78-66 grazie ad un superbo 4° periodo dell'ex Olimpia Milano Sergio Rodriguez: il "Chacho" realizza 9 punti consescutivi a metà dell'ultima frazione e grazie alla dominante prestazione di Walter Tavares (20 punti e 14 rimbalzi) spegne nuovamente i sogni di gloria europea di Jasikevicius e i suoi ragazzi. Olympiacos-Real Madrid tornano ad affrontarsi in una finale di Eurolega dopo l'edizione del 2015 a Madrid vinta dal Real.