Il Real Madrid trionfa in Eurolega! Lull decisivo, Olympiacos ko 79-78

E' trionfo Real Madrid in Eurolega, per l'undicesima volta nella propria storia. Battuto l’Olympiacos 79-78 nell'ultimo atto delle Final Four di Kaunas con le Merengues trascinate da Sergio Llull, con il canestro del sorpasso a 3" dalla fine. Non sono bastate le prove di Vezenkov e Canaan ai greci per evitare il ko.

Eurolega, trionfo Real Madrid: Olympiacos ko

Parte bene l'Olympiacos con Vezenkov a dirigere le operazioni, Hezonja prova a contenere per il Real e al primo quarto è 17-24 per i biancorossi. Le Merengues aprono meglio il secondo periodo, l'attacco greco fatica a tenere i ritmi dei primi dieci minuti e i madrileni, con il canestro del Chacho Rodriguez, sorpassano sul 31-29. Per Bartzokas ci pensa McKissic: a metà partita il punteggio è in totale equilibrio sul 45-45. Equilibrio che dura nel terzo quarto, poi è il finale ad infuocarsi. I greci tornano sul +7, ma il Real si riporta immediatamente sul -1 con Rodriguez: 77-78 a pochi secondi dal termine. 3" esatti, quelli che bastano a Sergio Llull per il 79-78: l’ultima chance è per Sloukas che però fallisce il tiro sulla sirena. Vince il Real Madrid ed è campione per l’undicesima volta nella sua storia.