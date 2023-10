Olimpia, l'Eurolega parte con un ko: il Fenerbahce si impone all'overtime

ISTANBUL (Turchia) - Comincia con una sconfitta il cammino di Milano nella Eurolega 2023-24. Alla Ulker Sports And Event Hall di Istanbul, l'Olimpia di Ettore Messina - priva degli infortunati Billy Baron e Maodo Lo e con Devon Hall costretto al forfait in extremis - cede per 85-82 al Fenerbahce ma solo all'overtime, con Mirotic che quasi prolunga ancora la partita salvo vedere finire sul ferro il suo ultimo disperato tentativo. L'ex Barcellona è comunque il migliore fra i suoi (27 punti e 11 rimbalzi), bene anche Voigtmann con 21 punti.