Basket, Eurolega: perché il muro di Milano convince

Milano accarezza la prima impresa stagionale in Eurolega al debutto e pur con assenze improtanti. L’Armani arriva a un passo da sbancare Istanbul, ma alla fine a far festa nella gara d’esordio di coppa è il Fenerbahce che, dopo un supplementare, beffa l’Olimpia e vince 85-82. Una partita che prima della palla a due pare completamente a senso unico pro Fener viste le molteplici assenza in casa Armani: l’Olimpia, infatti, si presenta a Istanbul senza gli infortunati Maodo Lo e Baron a cui si aggiunge all’ultimo momento il k.o. di Hall. Coach Messina, perciò, è costretto a inventarne un’altra delle sue, decidendo di giocare con un quintetto di giganti e la partenza con il trio Mirotic, Melli, Voigtmann spariglia le carte in tavola e regala una grande partita che l’EA7 però non riesce a portare a casa nonostante tutto. Pesano come un macigno le 19 palle perse con Flaccadori e lo spento Pangos che sono davvero troppo poco per una cabina di regia che avrebbe decisamente bisogno di più opzioni.