La Virtus Bologna travolge il Monaco: prima vittoria in Eurolega

MONTECARLO - La Virtus Bologna porta a casa il primo successo in Eurolega vincendo d'autorità a casa del Monaco per 83-59 nel 2° round della stagione regolare. Primo tempo perfetto da parte dei ragazzi di coach Banchi che prendono le redini dell'incontro, raggiungono subito la doppia cifra di vantaggio toccando anche il +19 come massimo vantaggio (45-26) per poi andare al riposo lungo sul 48-33 con 12 punti di Lundberg ed i 64% da 3 (9/14). La Segafredo non alza il piede sull'acceleratore raggiungendo anche il +25 nella ripresa per mettere in ghiaccio il risultato, per Banchi ottima prova corale dei suoi guidati dai 14 punti di Iffe seguito dai 13 di Marco Belinelli e dai 12 punti a testa per Jaleen Smith e Toko Shengelia. Il tutto con un sontuoso 16/31 dalla lunga distanza