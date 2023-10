L'Olimpia Milano cade in Eurolega, Lull trascina il Real Madrid

MADRID (Spagna) - Dopo il successo in campionato contro Reggio Emilia, Milano si tuffa nell'Eurolega con le sfide contro Olympiakos e Real Madrid. Successo casalingo contro la formazione greca, ma a Madrid per gli uomini di Messina arriva il secondo ko stagionale, in tre partite, nella massima competizione europea. Gara ben approcciata dall'Olimpia che riesce a tenere il risultato per due quarti, poi si accende la luce nei blancos con Llull che, insieme a Campazo e Rodriguez, trascina i suoi alla quarta vittoria in quattro partite. Pesano sul roster dell'Armani le due gare ravvicinate, arriva un ulteriore segnale dai campioni in carica vogliosi anche in questa stagione di puntare alla vittoria finale.