La Virtus Bologna resiste alla Stella Rossa e vince 85-79

BOLOGNA - Milos Tedosic torna per la prima volta a Bologna da avversario e la Virtus batte la sua Stella Rossa salendo 3-1 in Eurolega con ancora Toko Shengelia sugli scudi (19 punti). Segafredo che indirizza subito la partita con un superbo 1° periodo da 26-15 e resiste alla rimonta dei serbi che solo nell'ultimo minuto spaventano il PalaDozza: a 50" Napier subisce fallo anti-sportivo da Shengelia, dalla lunetta non trema per il -4 (78-74) con possesso per la Stella Rossa, Dobric (ex di giornata) piazza la giocata decisiva rubando palla sulla rimessa e lanciando in contropiede Cordinier fermato con il fallo da Mitrovic. Il francese rimette due possessi tra le squadre e i liberi di Pajola e Belinelli mandano i titoli di coda malgrado i lampi dell'ex Olimpia Milano.