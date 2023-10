Milano, la crisi continua anche in Eurolega: il Maccabi vince al Forum

MILANO - L'Olimpia Milano non esce dal momento di difficoltà neanche in Eurolega, nel recupero del 2° round i biancorossi di Messina cadono in casa 98-90 contro il Maccabi Tel Aviv di un superbo Lorenzo Brown da 20 punti e 12 assist. Milano parte bene, tocca anche il +10 nel 2° periodo ma poi la fisicità di Rivero-Colson più le giocate di Brown e Blatt rimettono in partita i giallobù che alla sirena del 3° periodo conducono 75-71. Milano fatica ad attaccare se non con le sue stelle Shields (24 punti) e Mirotic (19 punti) ma gli ospiti hanno le redini della partita: a 100" dalla sirena finale Mirotic perde una banale palla sul -6, Brown non perdona e spara la bomba del ko per il 93-84.