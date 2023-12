Furia Pozzecco, via dall’intervista: il giornalista resta impietrito

Pozzecco nervoso dopo Villeurbanne-Panathinaikos

Pozzecco, in zona mista, abbandonata dopo pochi secondi, si è rifiutato di rispondere alle domande dei giornalisti, limitandosi a dire: "Di cosa stiamo parlando? Nulla! Non c’è niente di cui parlare!". Quindi, in sala stampa, ha aggiunto: "Sono qui per aiutare i miei giocatori, per aiutare il mio club, il mio assistente, per aiutare tutti ad avere successo. Non me ne frega niente di me stesso. Per tutta la vita sono stato come... Ero sotto. Ero, diciamo, in campo. Tutti mi guardavano e io ero, il più delle volte, il ragazzo che tutti volevano incontrare, toccare, fotografare. Quella parte della mia vita è finita. Sono qui solo per aiutare tutto il club, dal presidente ai giocatori, ad avere successo. Come volete voi. Posso farlo, lo farò. Cercherò di fare del mio meglio".