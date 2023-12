Virtus Bologna strepitosa: 2° posto in Eurolega. Vince anche Milano

BELGRADO (Serbia) - Bologna rialza la testa e, dopo lo stop di una settimana fa a Valencia, ritrova la vittoria in Eurolega compiendo una vera e propria impresa in casa del Partizan battuto per 75-77, nel turno 17 di regular season. Un sucesso prezioso per le V Nere che agganciano il secondo posto grazie ad una altro capolavoro di questo cammino europeo. A trascinare le Vu Nere Iffe Lundberg con 16 punti e Marco Belinelli con 14, non bastano al partizan i 19 dello statunitense James Nunnally, top scorer del match. La Virtus chiude l'anno con una grande vittoria, arrivata su uno dei parquet più caldi d'Europea, e tornerà in campo il prossimo 3 gennaio, quando alla Segafredo Arena arriverà il Bayern Monaco.