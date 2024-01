Pozzecco, durissimo attacco da una leggenda Nba: "Si è fatto licenziare"

Reso ufficiale l’esonero di Gianmarco Pozzecco, il patron del Villeurbanne e hall of famer Tony Parker ha rilasciato dichiarazioni di fuoco verso il ct azzurro, che lui stesso due mesi fa aveva accolto con entusiasmo: «Sapevamo già da 2-3 settimane che le cose non potevano andare avanti. Abbiamo corso un rischio, ingaggiando qualcuno che non conoscevamo e che non era la nostra prima scelta. Tutti sanno che avremmo voluto Gordon Herbert. Abbiamo preso un coach offerto dal mercato. Dopo 2 settimane mi ha detto che voleva una squadra ristretta a 11-12 giocatori, che 8-9 avrebbero giocato davvero e che Nando De Colo avrebbe giocato tutte le partite di campionato. Lì ho capito che non avrebbe funzionato e sarebbe finita così. Nessun club in EuroLeague gioca così. È irrealistico e semplicemente impossibile giocare tre partite a settimana con nove giocatori».