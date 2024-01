Melli trascina l'Olimpia Milano in Eurolega: 82-76, si arrende l'Alba

MILANO - L'Olimpia Milano batte 82-76 l'Alba Berlino nel 20° round di Eurolega in un match deciso in volata per i biancorossi di coach Messina. L'Alba fa soffrire Milano che però trova negli azzurri i giocatori chiave come Diego Flaccadori autore di 14 punti compreso il decisivo gioco da 3 punti a 37" per il +6 finale.