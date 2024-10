“Siamo una barzelletta, una roba immonda”: Messina furioso, Milano da incubo

Tre sconfitte in quattro partite: è lo scoraggiante bilancio dell'Ompia Milano in Eurolega . Gli uomini di Ettore Messina rimediano un altro ko, sprecando inaspettatamente un vantaggio di 27 punti sullo Zalgiris Kaunas di Andrea Trinchieri , che al Forum si impone così per 85-82. Una prestazione che conferma le grosse difficoltà della squadra, che ha subito 37 punti solamente nell'ultimo quarto. Durissima la reazione del coach, consapevole di avere rimediato una sconfitta amara e difficile da accettare (oltre che da interpretare).

Messina: "Una barzelletta. Roba immonda"

“Bisogna essere onesti e scusarsi per questa prestazione orribile negli ultimi 13 minuti. Loro ci hanno creduto, hanno continuato a giocare. Dobbiamo solo chiedere scusa. C'è da abbassare la testa e riprendere a lavorare - ha dichiarato Messina al termine dell'incontro - . Siamo stati una barzelletta questa sera. Appena preso un po' di vantaggio, abbiamo smesso di difendere e di aiutarci reciprocamente. Una roba immonda. Per 25 minuti abbiamo giocato bene. Forse sono stati i migliori della stagione fin qua" afferma "In attacco avevamo giocato bene ma poi ho visto solo tentativi eroici e uno contro uno. È come se fossimo ripartiti da zero. Adesso dobbiamo avere la forza di guardarci tutti quanti allo specchio", ha concluso. L'Olimpia tornerà in campo in Eurolega il 24 ottobre contro l'Anadolu Efes.