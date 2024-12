Lessort, spaventoso infortunio in Eurolega: paura e malori in tribuna

ATENE (Grecia) - Il Panathinaikos campione in carica si sta riprendendo, dopo 4 sconfitte in 5 partite i Greens stanno ritrovando ritmo: in questo doppio turno hanno dominato Olimpia Milano e Baskonia tra le mura amiche di OAKA ma nell'ultima partita l'euforia è scemata.

Paura per Lessort

Durante l'inizio del 3° periodo il centro del Pana Mathias Lessort, nonché giocatore anima della squadra, salta per rubare un passaggio indirizzato nel pitturato ma nell'atterrare calpesta con il piede destro Chima Moneke e cade con tutto il suo peso sul sinistro procurandosi un grave e spaventoso infortunio. Una scena drammatica in campo con il centro francese in preda al dolore, i compagni e avversari scioccati e addirittura sugli spalti si sono verificati malori tra i tifosi. La stampa greca riporta di 9 svenimenti ed anche un infarto. A fine partite i giocatori di entrambe le squadre si sono riuniti a centrocampo a pregare per il collega che ha riportato la frattura del perone della gamba sinistra (out almeno 4 mesi): "Ciò che non ti uccide ti rende più forte! Grazie per tutti i messaggi e le preghiere, vi voglio bene a tutti! Tornerò più forte che mai" ha pubblicato su X il giocatore ex Partizan.