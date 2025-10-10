 Mani di sapone, Virtus travolta: Parigi è amara

Seconda sconfitta esterna su due della Virtus in Eurolega, dopo quella di Valencia. Netto a conti fatti il ko bolognese contro il Paris di Francesco Tabellini, il quale rientra a pieno titolo nelle statistiche sulla fuga dei cervelli: dopo una laurea a Bologna in filologia classica e gli inizi nelle giovanili della Virtus, il basket ha portato il 42enne coach modenese negli ultimi due anni a vincere altrettanti campionati e coppe nazionali in Repubblica Ceca col Nymburk. Poi, in estate