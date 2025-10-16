Tuttosport.com

Super Virtus Bologna, al Paladozza non si passa: Monaco ko

Dopo il Real, la Virtus batte anche i vice campioni. I monegaschi messi alle corde pure nel pitturato: 44 rimbalzi a 33
Stefano Budriesi
1 min
Virtus Bologna

La Virtus applica anche al Monaco la legge del PalaDozza, confermandosi “ammazzagrandi”. Pure i vice campioni devono arrendersi ai bianconeri, proprio come toccò al Real. Bologna fa appello a ogni organo: cuore, fegato e attributi, sintetizzati in una prestazione maiuscola di Carsen Edwards (24+6). Dominati i monegaschi anche a rimbalzo (44-33) da V Nere che hanno chiuso a chiave il proprio canestro.
Ivanovic ha confermato di non guar

