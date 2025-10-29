Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Milano lotta. Poi evapora nella volata

Olimpia avanti nel primo quarto. Ma i blaugrana prendono le misure. Domani sfida casalinga con il Paris
Roberto Nardella
2 min
Milano lotta. Poi evapora nella volata© CIAMILLO

Un altro finale in volata e un’altra condanna per l’Olimpia che mastica amaro sul campo del Barcellona, con la formazione padrona di casa che si prende la vittoria per 74-72. A firmarla sono due ex Virtus Bologna come Shengelia e Clyburn che mettono i canestri decisivi. Una mano la dà anche un altro ex, milanese in questo caso, come Punter che tiene a galla i suoi nel momento migliore dell’Olimpia. Armani che spreca un vantaggio in doppia cifra non riuscendo a capitalizzare il suo buon primo tempo guidato da Bolmaro e da una panchina certamente più incisiva, per tutta la gara, rispetto a quella ospite. Milano che parte fortissimo con uno 0-7 che diventa 5-10 con gli 8 punti di Shields. Dunston è una spina nel fianco della difesa del Barcellona, ma Punter tiene i suoi in scia. Con un parziale di 7-0 l’Olimpia vola a +11, ma due triple dei padroni di casa dimezzano lo scarto prima della sirena di metà partita (36-41). Nella ripresa Punter è onnipotente in attacco, Clyburn pareggia e Shengelia firma il sorpasso. Booker fa pari, ma nella volata finale Shengelia fa +2 poi Clyburn segna il 73-69.

Messina: "Potevamo vincere"

Brooks con la tripla del 73-72 dà un’ultima speranza ai suoi, ma sull’ultimo assalto Guduric (non al top della forma) non costruisce nulla perdendo secondi preziosi, per poi affidarsi a un disperato tentativo dall’arco di Shields che non va a bersaglio. "Potevamo vincere – dice Ettore Messina - abbiamo giocato una buona prima parte, le due triple che hanno permesso al Barca di passare da -11 a -5 a fine primo tempo sono state importanti. Nel finale non abbiamo avuto la lucidità di cercare un buon tiro". La classifica milanese per ora resta stretta in virtù delle 0 vittorie a fronte di 4 sconfitte nelle partite chiuse con 3 o meno punti di scarto dall’Armani. Domani si torna in campo: l’Olimpia ospiterà (ore 20.30) il Paris Basketball al Forum di Assago.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Eurolega