Maxi Niang non basta alla Virtus Bologna. Il Baskonia si impone 87-76

Gara a senso unico, bolognesi costretti ad inseguire sempre per tutta la durata del match. Ora il derby emiliano con Reggio
Roberto Nardella
1 min
BasketEurolega

Tre vittorie di fila in Eurolega per rinascere dopo un avvio di stagione da incubo: così il Baskonia Vitoria di Paolo Galbiati si prende i due punti anche contro una Virtus Bologna costretta sempre all’inseguimento e sconfitta 87-76. Una gara quasi a senso unico con il Baskonia (senza Howard e Forrest) a dettare il ritmo grazie a un ottimo attacco (25 assist) e con la formazione di Ivanovic (grande ex del match) sempre un passo i

