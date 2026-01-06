Olimpia da riscatto. Virtus, Edwards c’è

Dici Zalgiris e pensi alla bestia più nera che si può. La Virtus non l'ha mai battuto, da quando è tornata in Eurolega nell'era zanettiana. Stasera ci riprova in Fiera, dopo aver riposato domenica a causa delle tristi vicende trapanesi. Sotto l'occhio di bue naturalmente ci sarà l'esordiente Francesco Ferrari, il 20enne che ha ricalcato le impronte di Carlton Myers: nessuno a quell'età ne ha fatti 36 in una partita (14/17 dal campo e 7 rimbalzi in Cividale-Urania a dicembre) negli ultimi vent'anni in Serie A. Che sarebbe poi A2, ma non cambia la sostanza del talento. Dusko Ivanovic, l'uomo che l'altra sera l'ha spiegata a Poeta, pone l'accento sulla solidità dei lituani: "Lo Zalgiris è una squadra seria, gioca allo stesso modo in casa e fuori. Ha guardie pericolosissime al tiro: Francisco, Williams-Goss e Lo. A Kaunas giocammo senza energia:tavolta spero sia diverso". Intanto, rispetto a venerdì, la Virtus ritrova bomber Edwards e Smailagic. Rimane tuttavia sguarnito il reparto lunghi, dove perdurano le assenze di Diouf e Diarra. Prima gara di Eurolega del 2026 anche per l’Armani Milano, di scena sul parquet del Panathinaikos, una delle big della pallacanestro continentale e sul tetto d’Europa nel 2024. Una squadra che anche in questa stagione è stata costruita per provare a vincere e che attualmente è a un successo di distanza dalla vetta.
Servirà una partita perfetta
Milano invece è reduce da tre sconfitte consecutive, che hanno inciso pesantemente sul bilancio stagionale, facendo scivolare l’Armani fuori dalla zona play in. All’andata per il successo milanese fu cruciale la prova di Armoni Brooks, che segnò addirittura 8 triple, come quella mandata a bersaglio dall’esterno milanese domenica, a Milano, che ha permesso battere Udine in campionato. Servirà un’altra partita perfetta, soprattutto in difesa, dopo gli scivoloni di Dubai e Bologna, ma chiudere dietro non sarà facile contro una squadra dal talento smisurato, guidata da Kendrick Nunn che quest’anno viaggia a 19 punti abbondanti a partita. Alla squadra di Poeta servirà una prestazione ai limiti della perfezione per far saltare il banco ed espugnare il parquet dell'Oaka Arena, quindi venerdì secondo impegno europeo della settimana in casa contro l’Efes Istanbul.