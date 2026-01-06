Olimpia da riscatto. Virtus, Edwards c’è

Dici Zalgiris e pensi alla bestia più nera che si può. La Virtus non l'ha mai battuto, da quando è tornata in Eurolega nell'era zanettiana. Stasera ci riprova in Fiera, dopo aver riposato domenica a causa delle tristi vicende trapanesi. Sotto l'occhio di bue naturalmente ci sarà l'esordiente Francesco Ferrari, il 20enne che ha ricalcato le impronte di Carlton Myers: nessuno a quell'età ne ha fatti 36 in una partita (14/17 dal campo e 7 rimbalzi in Cividale-Urania a dicembre) negli ultimi vent'anni in Serie A. Che sarebbe poi A2, ma non cambia la sostanza del talento. Dusko Ivanovic, l'uomo che l'altra sera l'ha spiegata a Poeta, pone l'accento sulla solidità dei lituani: "Lo Zalgiris è una squadra seria, gioca allo stesso modo in casa e fuori. Ha guardie pericolosissime al tiro: Francisco, Williams-Goss e Lo. A Kaunas giocammo senza energia:tavolta spero sia diverso". Intanto, rispetto a venerdì, la Virtus ritrova bomber Edwards e Smailagic. Rimane tuttavia sguarnito il reparto lunghi, dove perdurano le assenze di Diouf e Diarra. Prima gara di Eurolega del 2026 anche per l’Armani Milano, di scena sul parquet del Panathinaikos, una delle big della pallacanestro continentale e sul tetto d’Europa nel 2024. Una squadra che anche in questa stagione è stata costruita per provare a vincere e che attualmente è a un successo di distanza dalla vetta.