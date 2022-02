Italbasket ko dopo due supplementari: l'Islanda passa con un super Hlinason

HAFNARFJORDUR (Islanda) - Secondo ko in tre partite per l'Italbasket di Meo Sacchetti che è costretta ad arrendersi, al termine di una gara entusiasmante, ad un Islanda cinica capace di portare a casa il match per 107-105 dopo due overtime. Nel primo quarto regna l'equilibrio, poi gli azzurri si assentano un pò dalla partita e Hlinason inizia la sua super partita portando a riposo i suoi sopra di 11 sul 44-33. Nello spogliatoio Meo Sacchetti suona la sveglia per l'Italia che torna sul parquet con un buon piglio e grazie a Mannion e Vitali (23 e 22 punti) si rimette in carreggiata accorciando fino al -6. Hlinason continua a dominare sotto canestro, offensivamente e difensivamente, saranno 34 punti e 21 rimbalzi a referto alla fine, ma gli azzurri non mollano e grazie ad un finale superbo di Tonut si va tutti all'overtime sull'85-85. Nei 5' extra torna a vigere l'equilibrio, gli islandesi riescono a mettersi avanti di 3 lunghezze, ma è ancora il giocatore di Venezia a trovare la tripla clamorosa da non sette, ma almeno otto metri, la parità assoluta che manda tutti al secondo supplementare. Negli ulteriori 5' a disposizione gli islandesi riescono a mettersi davanti, grazie anche a Fridriksson e Hermannsson (25 e 23 punti), portando a casa il successo per 107 a 105. Tra tre giorni il ritorno, per l'Italia è l'occasione giusta per dare una scossa al gruppo H delle qualificazioni al prossimo Mondiale.