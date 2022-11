L'Italbasket vola ai Mondiali 2023: battuta la Georgia 85-84

TBILISI(Georgia) - L'Italbasket stacca il pass per i prossimi Mondiali 2023 vincendo, con un finale thriller, la sfida decisiva contro sul parquet della Georgia. Primo quarto equilibrato che i ragazzi di Pozzecco chiudono avanti di 5. Nel secondo l'Italia riesce anche ad allungare leggermente la forbice prima della perdita di Mannion, espulso per doppio tecnico e costretto ad abbandonare in anticipo la gara. All'intervallo lungo, le triple di Ricci da una parte e McFadden dall'altra, portano tutti negli spogliatoi sul 40-43. Al ritorno sul parquet Tessitori guida gli azzurri che riescono nuovamente a toccare il massimo vantaggio sul +8, ma a -1' dalla terza sirena Shengelia firma il sorpasso georgiano al quale risponde Baldasso con la tripla del 58-60. Negli ultimi 10' Berishvili porta i padroni di casa sul +5, ma Severini, Spissu e Pajola ribaltano nuovamente la situazione sul 76-80 a -1'18" dal termine. Ricci allarga di poco il distacco, il georgiano della Virtus risponde con un 1/2 dalla lunetta, Severini sorprende la difesa avversaria e a 30" sembra chiudere i conti sul +6. Invece Shengelia ancora e Berishvili realizzano 5 punti consecutivi che riaprono tutto con 7" da giocare. Pajola sbaglia due liberi e dall'altra parte la Georgia non riesce a sfruttare gli ultimi secondi rimasti per tirare. Serve la review degli arbirtri per decretare l'84-85 definitivo e l'Italia vola nel Mondiale di Filippine, Giappone e Indonesia.