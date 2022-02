Coppa Italia, Tortona e Virtus Bologna in semifinale: battute Trieste e Brindisi

PESARO - La Bertram Derthona Tortona e la Virtus Segafredo Bologna si qualificano alle semifinali delle Final Eight di Coppa Italia , dove si sfideranno nel match di sabato 19 febbraio alle ore 21: la squadra di Ramondino supera 94-82 l' Allianz Pallacanestro Trieste e ringrazia la vena realizzativa di Macura e Daum , autori di 23 e 22 punti, mentre le V nere di Scariolo battono 93-81 l' Happy Casa Brindisi grazie ai 23 punti di Belinelli e i 17 punti ciascuno di Jaiteh e Weems e contenderanno ai piemontesi un posto in finale contro la vincente fra le altre due semifinaliste Olimpia Milano e Germani Brescia .

Il primi dieci minuti sono di grande equilibrio, con Trieste che riesce a chiudere avanti di due grazie ai canestri dell'ex di turno Grazulis . Nel secondo quarto Tortona si affida alla vena realizzativa di un immarcabile Macura , che grazie ai suoi canestri conduce la squadra di coach Ramondino ad andare al riposo lungo in vantaggio di dieci sul 46-36. Al rientro in campo Trieste si rifà sotto grazie alle giocate di Konaté , ma le tiple di Sanders e Daum riportano i piemontesi al massimo vantaggio sul +18, che i piemontesi mantengono fino all'inizio del quarto quarto: negli ultimi 10' Trieste prova disperatamente a tornare in partita, ma Tortona controlla senza patemi la gara, vince 94-82 e si guadagna l'accesso alla semifinale di Coppa Italia : non bastano a Ciani i 21 punti di Banks e i 15 punti di Campogrande .

La Virtus Bologna doma l'Happy Casa Brindisi: è semifinale

Un primo quarto convincente permette alla Virtus di chiudere il parziale con sei punti di vantaggio sul 26-20, con i canestri di Belinelli e gli assist di Teodosic che trascinano la squadra di Scariolo. Nei secondi 10' Brindisi resta attaccata al match grazie ai guizzi offensivi di Visconti e Clark e pareggia sul 33-33, ma un parziale di 9-0 firmato Weems e Alibegovic riporta avanti le V nere. Chappell prova a rispondere per Brindisi e firma un controparziale di 5-0, ma una tripla di Belinelli e il canestro di Mannion consentono a Bologna di andare al riposo lungo in vantaggio di nove sul 51-42. La Virtus rientra in campo con l'intenzione di dare la sterzata definitiva alla gara, e un parziale iniziale di 7-3 porta Scariolo a +13 in avvio di terzo quarto. E' solo un preciso Clark a ridurre il passivo per Brindisi, che si affaccia all'ultimo quarto sotto di dieci sul 70-60. Negli ultimi 10' la Virtus controlla la gara e risponde canestro su canestro ai tentativi di riavvicinamento dei pugliesi: finisce 93-81, con Scariolo che festeggia l'accesso alle semifinali di Coppa Italia.