Coppa Italia, trionfa l'Olimpia Milano: Tortona sconfitta 78-61

PESARO - L'Olimpia Milano trionfa in Coppa Italia, per il secondo anno consecutivo, piegando una stupenda Tortona capace di raggiungere una storica finale. Alla Vitrifrigo Arena gli uomini di Messina partono con il piede sull'acceleratore e con un Hall ispirato chiude sul +12 il primo quarto. La Bertram non vuole però mollare e con molto orgoglio, e soprattutto con Macura (saranno 17 a referto), riesce a ricucire leggermente arrivando all'intervallo lungo sul 41-33. La battaglia resta serrata anche sul ritorno sul parquet, Filloy per i ragazzi di Ramondino e Delaney per l'Armani lasciano le distanze invariate, ma è nell'ultimo quarto che esce fuori la superiorità di Milano. Melli sale in cattedra e con l'aiuto di Rodriguez lancia la volata che arriva fino al massimo vantaggio, +21, e poi al 78-61 che regala il primo trofeo della stagione all'Olimpia Milano.