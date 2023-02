Torino si prepara per la Coppa Italia, Myers ambassador delle Final Eight

TORINO - Sale l'attesa a Torino per le Final Eight di Coppa Italia in programma dal 15 al 19 febbraio, con la finale che ha già fatto registrare il sold out di pubblico a dimostrazione della grande passione del capoluogo piemontese per la palla canestro. Concetto ribadito dal presidente della Lega Basket di Serie A, Umberto Gandini nel corso della presentazione della manifestazione, avvenuta a Palazzo Madama: “La passione di una città come Torino per la pallacanestro è sempre viva, siamo qui per testimoniare quanto al basket italiano manchino le grandi città e le piazze che hanno una tradizione". Per quanto riguarda le semifinali di sabato il sold out è vicino, mentre sono ancora disponibili biglietti per i quarti di finale che si terranno nelle giornate di mercoledì e giovedì. A rendere ancora tutto più spettacolare c'è la decisione della Lega Basket di Serie A di scegliere come ambassador della 48ª edizione Carlton Myers. L'ex Pesaro, Rimini, Fortitudo Bologna, Siena e Virtus Roma, campione d'Europa nel 1999 con la Nazionale e portabandiera dell'Italia ai Giochi Olimpici di Sydney 2000 sarà il testimonial dell'elettrizzante fase finale della coppa.