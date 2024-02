A Roseto del Abruzzi la HBS Group Final Eight Coppa Italia Serie A2

È ufficiale il programma delle partite della HBS Group Final Eight Coppa Italia Serie A2 che si disputeranno presso il PalaMaggetti di Roseto degli Abruzzi nei giorni 8-9-10 marzo 2024.



Venerdì 8 marzo 2024

Quarti di Finale

QF 1 • W. APU Delser Crich Udine vs Logiman Broni - ore 14:30

QF 2 • Autosped BCC Derthona Basket vs Ecodem Alpo - ore 16:30

QF 3 • Polisportiva A. Galli San Giovanni Valdarno vs Halley Thunder Matelica - ore 18:30

QF 4 • Aran Cucine Panthers Roseto vs Techfind San Salvatore Selargius - ore 20:30



Sabato 9 Marzo 2024

Semifinali

SF 1 • Vincente QF 3 vs Vincente QF 1 - ore 17:00

SF 2 • Vincente QF 4 vs Vincente QF 2 - ore 19:15



Domenica 10 Marzo 2024

Finale

• Vincente SF 2 vs vincente SF 1 - ore 17:00





La manifestazione, che mette a confronto le migliori otto squadre del campionato di Serie A2 al termine del girone d'andata, è organizzata in collaborazione con l'A.S.D. Roseto Eventi, il Comune di Roseto degli Abruzzi e il Comitato Regionale FIP Abruzzo.