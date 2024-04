A2 Girone A - Cinque prestazioni da segnalare della venticinquesima giornata

Con una sola giornata rimasta nel calendario della regular season del Girone A, si sono definitivamente delineate le squadre partecipanti ai playoff. L’ultimo posto disponibile è stato preso da Cestistica Spezzina, che ha avuto la meglio nello scontro diretto contro Basket Foxes Giussano. La squadra lombarda ora ha a disposizione un’ultima partita al fine di evitare i playout, dato che al momento è a pari punti a quota 22 con Torino Teen Basket all’ottavo posto. Anche il primo e l’ultimo posto sono ormai definitivi: l’Autosped BCC Derthona ha ufficialmente vinto la regular season, mentre la Stella Azzurra Roma è matematicamente retrocessa in Serie B. L’ultima giornata, dunque, sarà decisiva per delineare i piazzamenti delle squadre e di conseguenza gli accoppiamenti con le formazioni del Girone B: i primi cinque posti sono sicuri, mancano ancora da definire i posizionamenti di Techfind San Salvatore Selargius, USE Rosa Scotti Empoli e Cestistica Spezzina.



La top scorer di questa giornata nel Girone A è stata Sara Giangrasso, autrice di una prova da 22 punti, 3 rimbalzi e 3 assist nella vittoria di Torino Teen Basket contro Dimensione Bagno Carugate, che ha permesso alla squadra piemontese di tenere vive le speranze di evitare i playout. In termini di punti, per la classe 2000 si tratta della seconda miglior prestazione stagionale, dopo i 25 punti segnati nella sfida contro Basket Roma e per la quinta volta in stagione Giangrasso ha mandato a bersaglio ben tre canestri da oltre l’arco, stavolta realizzando con il 50%. È la seconda miglior prestazione anche in termini di valutazione, e il 20 che ha ottenuto sabato era già stato raggiunto nel match contro Selargius. Giangrasso è stata la top scorer del match e ha segnato 22 punti restando in campo per 28 minuti.



Tra le prove più sorprendenti c’è sicuramente quella di Martina Guzzoni, che nella vittoria che ha permesso a Cestistica Spezzina di assicurarsi i playoff ha chiuso con 15 punti, 4 rimbalzi e 4 assist. Per la classe 2006 questa è stata la miglior stagione in carriera, come dimostrato anche dal fatto che quella di ieri è stata la seconda miglior prestazione stagionale. Guzzoni aveva infatti già segnato 18 punti nel match del girone di andata contro Broni e ne aveva trovati 15 anche contro Empoli la giornata precedente. Per Guzzoni si tratta della terza doppia cifra nelle ultime quattro gare, nonché il secondo match consecutivo con 4 assist messi a referto, che rappresentano a loro volta la seconda miglior prestazione stagionale.



Tra le migliori assistwoman del campionato non si può inoltre non annoverare Beatrice Attura, che nella vittoria che ha dato all’Autosped BCC Derthona il primo posto ha chiuso con 20 punti e 8 assist. La capitana delle giraffe, fresca di rinnovo con la squadra fino al 2026, ha trovato il suo massimo stagionale negli assist: per tornare all’ultima volta in cui aveva fatto registrare un dato più alto bisogna risalire alla stagione 2020/2021, quando con la maglia di Venezia ne aveva messi a referto 9 nel quarti di finale contro Costa Masnaga. I 20 punti rappresentano invece solo la settima miglior prestazione stagionale e il settimo ventello della stagione: con 16.2 punti di media Attura è la top scorer del girone e nelle 25 partite disputate in questa stagione è scesa sotto la doppia cifra solo in cinque casi.



Subito dietro l’Autosped BCC Derthona, CLV-Limonta Costa Masnaga si è assicurata il secondo posto grazie alla super vittoria nel derby contro Logiman Broni. In caso di arrivo a pari punti con Polisportiva Galli San Giovanni Valdarno la formazione lombarda avrà infatti dalla sua gli scontri diretti, per cui il suo secondo posto è ormai definitivo. Ashley Ravelli è stata decisiva nel match contro Broni: Costa ha svoltato la partita nel terzo quarto con un parziale di 5-25 e la sua numero 00 ha messo a referto 8 punti in quei dieci minuti, con due pesantissime triple che hanno indirizzato la partita all’inizio e alla fine del quarto. Ravelli ha chiuso con 13 rimbalzi e 4 rimbalzi e ha messo a referto ben 3 tre triple sulle otto tentate: è la dodicesima volta in stagione che ne manda a bersaglio almeno tre e solo in quattro casi, quando Ravelli ha segnato così tanto, Costa Masnaga non è tornata a casa con i due punti.



In chiusura, impossibile non menzionare la prestazione di Silvia Ceccarelli, che ha chiuso con 19 punti, 5 rimbalzi e 2 assist il match contro la Stella Azzurra Roma. Per Ceccarelli si tratta della quinta miglior prestazione stagionale, nonché l’ottava doppia cifra nelle ultime nove partite. In questa stagione Ceccarelli ha raggiunto la doppia cifra in quattordici partite su 25 e stavolta ha fatto bene anche a rimbalzo. I cinque rimbalzi raccolti sono la seconda miglior prestazione stagionale, dopo i sette raccolti contro Mantova e i sei contro Torino: è l’ottava volta in stagione che Ceccarelli chiude con 5 rimbalzi.

A2 Femminile – Girone A

12^ Giornata di Ritorno

RISULTATI:



13/04/2024

Techfind San Salvatore Selargius - Stella Azzurra Roma 68 - 54

Autosped BCC Derthona Basket - USE Rosa Scotti Empoli 73 - 58

San Giorgio MantovAgricoltura - Tecnoengineering Moncalieri 75 - 46

Dimensione Bagno Carugate - Torino Teen Basket 51 - 72



14/04/2024

Cestistica Spezzina - Basket Foxes Giussano 60 - 47

Basket Roma - Polisportiva A. Galli San Giovanni Valdarno 38 - 75

Logiman Broni - CLV-Limonta Costa Masnaga 50 - 66



CLASSIFICA:

Autosped BCC Derthona Basket 46, CLV-Limonta Costa Masnaga 42, Polisportiva A. Galli San Giovanni Valdarno 40, San Giorgio MantovAgricoltura 34, Logiman Broni 32, Techfind San Salvatore Selargius 28, USE Rosa Scotti Empoli 26, Cestistica Spezzina 26, Basket Foxes Giussano 22, Torino Teen Basket 22, Basket Roma 12, Dimensione Bagno Carugate 8, Tecnoengineering Moncalieri 8, Stella Azzurra Roma 4

CLASSIFICA MARCATRICI:

Attura B. (Autosped BCC Derthona Basket) 406 (16,2)

Favre L. (Cestistica Spezzina) 391 (15,6)

Niedzwiedzka K. (Basket Foxes Giussano) 355 (15,4)

Orazzo M. (San Giorgio MantovAgricoltura) 343 (13,7)

Colli C. (Torino Teen Basket) 338 (14,1)

Nasraoui M. (Polisportiva A. Galli San Giovanni Valdarno) 323 (16,2)

Rulli G. (Dimensione Bagno Carugate) 317 (13,8)

Ceccarelli S. (Techfind San Salvatore Selargius) 314 (12,6)

Allievi V. (CLV-Limonta Costa Masnaga) 303 (12,1)

Rossini M. (Polisportiva A. Galli San Giovanni Valdarno) 300 (12)

Moroni G. (Logiman Broni) 297 (11,9)

Templari E. (Cestistica Spezzina) 279 (11,2)

Colognesi S. (Cestistica Spezzina) 278 (11,1)

Fantini M. (Basket Roma) 273 (11,4)

Castellani A. (USE Rosa Scotti Empoli) 272 (10,9)

Policari E. (Logiman Broni) 258 (13,6)

Aghilarre B. (Basket Roma) 258 (10,8)

Gatti V. (Basket Foxes Giussano) 256 (10,7)

Giangrasso S. (Torino Teen Basket) 251 (10,9)

Lucantoni L. (Basket Roma) 250 (10,9)