Techfind Serie A1: tutto pronto per il rush finale, le interviste in "mixed zone"

La notizia del turno è la qualificazione aritmetica ai Playoff per Oxygen Roma Basket, che coglie la quarta vittoria consecutiva col 76-73 su RMB Brixia Basket. Tanta soddisfazione per il capitano Nicole Romeo : "Questa è stata veramente una vittoria molto importante per tutte noi, abbiamo lavorato duramente questa stagione con tanti alti e bassi. Però noi fin dal primo giorno ci eravamo dati come obiettivo quello di raggiungere i playoff, adesso siamo molto contenti di averli raggiunti. La stagione è stata veramente difficile, adesso nelle prossime due partite contro Schio e Venezia proveremo a dare il nostro massimo, vogliamo finire al meglio l’anno". Maja Skoric per Brixia: "Complimenti a Roma, l'atmosfera oggi è stata eccezionale e spero che Roma in futuro possa continuare a ospitare una squadra di alto livello nel basket femminile. Per noi la cosa positiva è stata la rimonta, non è la prima partita in cui riusciamo a rimontare ma purtroppo non completiamo col sorpasso, è sicuramente qualcosa su cui dobbiamo lavorare".

Avvicina la post-season la Dinamo Banco di Sardegna Sassari, anche se la svolta decisiva sarà il match della settimana prossima a San Martino: nel frattempo le sarde vincono in rimonta 68-63 sull'E-Work Faenza dopo esser state sotto ben oltre la doppia cifra. Così Debora Carangelo per le sarde: "Partite molli, contratte, non abbiamo giocato benissimo nei primi tre quarti ma abbiamo voluto fortemente il successo, i canestri di Mya sono stati fondamentali, brave a crederci e ad arrivare all'ultima con San Martino per giocarci i playoff. Dobbiamo andare là come nell'ultimo quarto oggi". Patricia Brossman commenta così un incredibile epilogo per Faenza: "Incredibile è la giusta parola per descrivere questa partita, penso che non abbiamo difeso nella seconda metà e specie nell'ultimo quarto, da tre punti. Questo non attenerci al nostro piano partita ci è costato il risultato".

Contestualmente, San Martino scende al nono posto e sarà ora costretta a vincere con Sassari, eliminandola. L'Alama perde 82-61 in casa de La Molisana Magnolia Campobasso, che sale al quarto posto. Martina Kacerik in casa Campobasso: "San Martino è una squadra che mette molta intensità e siamo state brave a sfruttare ciò a nostro favore. Siamo partite bene, non siamo mai calate: abbiamo fatto un ottimo lavoro, era importante vincere e farlo con un grande scarto". Taylor Soule per San Martino: "Complimenti a Campobasso, penso semplicemente siano state più brave, hanno giocato con più intensità e intelligenza. La prossima partita è la più importante per noi, dobbiamo imparare dalla sconfitta e trovare la vittoria sabato".

Campobasso approfitta proprio della sconfitta dell'Allianz Geas contro la Virtus Segafredo Bologna (prossimo avversario proprio delle molisane), 49-60. Lauren Cox per la Virtus: "Siamo sempre contente di vincere, che sia una brutta o una bella partita. E’ stata una partita combattuta e la prossima partita, l’ultima di regular season contro Campobasso, lo sarà altrettanto. Lavoriamo ogni giorno e ci prepariamo per giocare al meglio in questo finale di stagione. Moore è un’ottima giocatrice, è forte e lavora bene. Sapevamo che sarebbe stato un duello sotto canestro e che avrebbe potuto segnare e prendere i rimbalzi. Abbiamo fatto un buonissimo lavoro in difesa". Prima della partita bella cerimonia in casa Geas per Giulia Arturi, che ci ha tenuto a ringraziare il pubblico: "Mi faceva piacere radunare tante persone oggi, tra quelle che hanno condiviso con me emozioni e dolori. Mi sembrava una cosa molto bella. Il campionato comunque va avanti, ora arrivano i Playoff, intanto però volevo condividere un bel momento, emozionante per tutti".

Tutto facile per il Famila Wuber Schio che liquida 101-51 l'O.ME.P.S. Battipaglia. Giorgia Sottana col suo commento al match per Schio: "Queste partite sono un po' difficili da interpretare, bisogna arrivare sempre seri e fare un match serio, le più esperte hanno dimostrato di poterlo fare. Sono contenta che siano stati rispettati i pronostici". Giovanna Elena Smorto per Battipaglia: "Quando si gioca contro Schio si cerca di concentrarsi sul proprio percorso e non su quello dell'altra squadra. Per noi questa partita ci è servita ad amalgamarci, tutte queste partite sono servite a cercare di capire e sviluppare gli equilibri".

In una gara che non sposta in classifica, la Passalacqua Ragusa vince 73-54 sul Repower Sanga Milano. Molto bene per Ragusa Matea Nikolic, sette punti: "Oggi ci mancavano Chidom e Spreafico, ho avuto tanto tempo in campo in più e credo che siamo state bravissime a entrare con energia, è stata una buona preparazione verso un periodo importante come quello dei Playoff". Benedetta Bonomi in casa Sanga: "Stiamo mettendo a frutto tutto il lavoro che facciamo dall'inizio dell'anno, ovviamente rispetto a Ragusa c'è un divario fisico e tecnico importante, però da questa partita possiamo portare a casa il fatto di non aver mollato".





A1 Femminile

25ª Giornata

RISULTATI:



14/04/2024

Dinamo Banco di Sardegna Sassari - E-Work Faenza 68 - 63

Passalacqua Ragusa - Repower Sanga Milano 73 - 54

La Molisana Magnolia Campobasso - Alama San Martino di Lupari 82 - 61

Allianz Geas Sesto San Giovanni - Virtus Segafredo Bologna 49 - 60

Famila Wuber Schio - O.ME.P.S. Battipaglia 101 - 51

Oxygen Roma Basket - RMB Brixia Basket 76 – 73



Riposa: Umana Reyer Venezia



CLASSIFICA:

Umana Reyer Venezia 40, Famila Wuber Schio 38, Virtus Segafredo Bologna 38, La Molisana Magnolia Campobasso 34, Allianz Geas Sesto San Giovanni 32, Passalacqua Ragusa 27, Oxygen Roma Basket 20, Dinamo Banco di Sardegna Sassari 20, Alama San Martino di Lupari 18, RMB Brixia Basket 14, E-Work Faenza 8, Repower Sanga Milano 4, O.ME.P.S. Battipaglia 4





Dinamo Banco di Sardegna Sassari - E-Work Faenza 68 - 63 (17-13, 29-32, 37-54, 68-63)

DINAMO BANCO DI SARDEGNA SASSARI: Raca* 12 (0/9, 3/5), Carangelo* 12 (2/7, 1/5), Toffolo 2 (1/4, 0/2), Crudo 7 (2/4, 1/2), Kaczmarczyk*, Hollingshed* 17 (1/1, 5/8), Joens* 18 (3/6, 2/9), Spiga NE, Bebbu NE, Fara NE, Togliani

Allenatore: Restivo A.

Tiri da 2: 9/33 - Tiri da 3: 12/33 - Tiri Liberi: 14/15 - Rimbalzi: 33 11+22 (Raca 7) - Assist: 15 (Carangelo 8) - Palle Recuperate: 8 (Carangelo 4) - Palle Perse: 12 (Hollingshed 5)

E-WORK FAENZA: Franceschelli* 9 (3/3, 1/3), Edokpaigbe* 8 (4/6, 0/1), Niemojewska* 2 (1/3, 0/1), Cvijanovic 4 (2/5 da 2), Tagliamento* 10 (4/9, 0/3), Peresson 3 (1/2 da 3), Spinelli 6 (3/3, 0/1), Grande NE, Dixon 8 (3/5 da 2), Brossmann* 13 (3/8, 1/2)

Allenatore: Seletti P.

Tiri da 2: 23/42 - Tiri da 3: 3/13 - Tiri Liberi: 8/8 - Rimbalzi: 41 7+34 (Brossmann 9) - Assist: 16 (Tagliamento 5) - Palle Recuperate: 3 (Niemojewska 2) - Palle Perse: 18 (Peresson 4)

Arbitri: Foti D., Tallon U., Castellaneta A.



Passalacqua Ragusa - Repower Sanga Milano 73 - 54 (21-13, 38-25, 56-42, 73-54)

PASSALACQUA RAGUSA: Thomas* 8 (1/5, 2/5), Spreafico NE, Di Fine NE, Chessari, Milazzo 23 (3/7, 4/5), Jakubcova* 9 (2/7, 1/6), Pastrello* 9 (3/5, 1/2), Juskaite* 12 (3/9, 1/5), Miccoli* 5 (1/4, 1/4), Chidom NE, Nikolic 7 (1/1, 1/3)

Allenatore: Lardo L.

Tiri da 2: 14/38 - Tiri da 3: 11/30 - Tiri Liberi: 12/14 - Rimbalzi: 47 15+32 (Juskaite 8) - Assist: 15 (Pastrello 4) - Palle Recuperate: 12 (Milazzo 3) - Palle Perse: 10 (Miccoli 3)

REPOWER SANGA MILANO: Toffali* 7 (1/6, 1/3), Guarneri 1 (0/0, 0/0), Beretta 3 (0/1, 1/2), Vintsilaiou* 3 (0/2, 0/1), Penz, Turmel* 13 (6/11, 0/3), Bonomi 7 (2/3, 1/4), Urbaniak Dornstauder* 8 (4/7 da 2), Tulonen 4 (2/5, 0/3), Madonna* 8 (1/2, 2/4)

Allenatore: Pinotti U.

Tiri da 2: 16/37 - Tiri da 3: 5/21 - Tiri Liberi: 7/14 - Rimbalzi: 37 8+29 (Urbaniak Dornstauder 10) - Assist: 15 (Toffali 4) - Palle Recuperate: 5 (Urbaniak Dornstauder 2) - Palle Perse: 14 (Madonna 5)

Arbitri: Attard L., Tarascio S., Frosolini I.



La Molisana Magnolia Campobasso - Alama San Martino di Lupari 82 - 61 (13-12, 43-31, 61-49, 82-61)

LA MOLISANA MAGNOLIA CAMPOBASSO: Rizzo NE, Kunaiyi-Akpanah* 17 (6/8 da 2), Narviciute NE, Kacerik 3 (0/1, 1/3), Trimboli* 13 (2/3, 3/6), Giacchetti 6 (1/1, 1/3), Quinonez Mina 17 (6/9, 1/3), Dedic* 13 (4/8, 0/1), Morrison* 4 (2/5 da 2), Mistinova* 9 (3/4, 1/2)

Allenatore: Sabatelli D.

Tiri da 2: 24/39 - Tiri da 3: 7/18 - Tiri Liberi: 13/16 - Rimbalzi: 36 9+27 (Kunaiyi-Akpanah 9) - Assist: 20 (Trimboli 8) - Palle Recuperate: 11 (Quinonez Mina 4) - Palle Perse: 15 (Trimboli 4)

ALAMA SAN MARTINO DI LUPARI: D'Alie* 5 (1/5, 1/6), Guarise 2 (1/1, 0/1), Conte* 13 (3/6, 2/5), Turcinovic* 5 (1/2, 1/1), Soule* 22 (8/12 da 2), Russo 9 (1/3, 2/4), Varaldi NE, Arado* 2 (0/0, 0/0), Vente 3 (1/3 da 2), Kostowicz NE

Allenatore: Piazza G.

Tiri da 2: 16/32 - Tiri da 3: 6/17 - Tiri Liberi: 11/17 - Rimbalzi: 18 3+15 (Soule 5) - Assist: 15 (D'alie 6) - Palle Recuperate: 7 (D'alie 2) - Palle Perse: 17 (D'alie 7)

Arbitri: Gagliardi G., Morassutti A., Coraggio A.



Allianz Geas Sesto San Giovanni - Virtus Segafredo Bologna 49 - 60 (16-24, 29-33, 43-46, 49-60)

ALLIANZ GEAS SESTO SAN GIOVANNI: Dotto C. 6 (0/6, 2/4), Moore* 13 (3/11, 0/1), Conti*, Begic 2 (0/5, 0/2), Arturi, Wadoux 10 (2/3, 2/4), Tava NE, Trucco* 6 (0/2, 2/6), Panzera* 2 (1/7, 0/1), Gwathmey* 10 (2/5, 0/2)

Allenatore: Zanotti C.

Tiri da 2: 8/40 - Tiri da 3: 6/23 - Tiri Liberi: 15/18 - Rimbalzi: 42 16+26 (Moore 10) - Assist: 12 (Dotto 3) - Palle Recuperate: 13 (Gwathmey 5) - Palle Perse: 12 (Conti 3)

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Del Pero 3 (1/1 da 3), Pasa* 12 (4/5, 1/2), Peters 12 (3/4, 2/4), Cox 7 (2/4, 1/5), Rupert* 10 (2/4, 2/6), Barberis, Dojkic* 5 (1/5, 0/3), Andre'* 4 (2/2 da 2), Zandalasini* 5 (1/7, 1/4), Orsili 2 (1/1 da 2), Consolini

Allenatore: Vincent P.

Tiri da 2: 16/33 - Tiri da 3: 8/25 - Tiri Liberi: 4/6 - Rimbalzi: 44 10+34 (Cox 12) - Assist: 20 (Pasa 4) - Palle Recuperate: 6 (Del Pero 1) - Palle Perse: 16 (Zandalasini 4)

Arbitri: De Biase S., Giovannetti G., D'Amato A.



Famila Wuber Schio - O.ME.P.S. Battipaglia 101 - 51 (24-8, 56-30, 81-40, 101-51)

FAMILA WUBER SCHIO: Juhasz 11 (5/7, 0/1), Bestagno 8 (3/5 da 2), Sottana* 20 (3/6, 4/7), Verona M. 18 (4/5, 2/5), Guirantes NE, Crippa* 9 (3/4, 1/2), Parks* 6 (2/6, 0/2), Keys* 9 (2/5, 1/2), Penna 12 (3/4, 0/3), Reisingerova* 8 (4/8 da 2)

Allenatore: Dikaioulakos G.

Tiri da 2: 29/50 - Tiri da 3: 8/22 - Tiri Liberi: 19/23 - Rimbalzi: 49 15+34 (Juhasz 9) - Assist: 27 (Sottana 5) - Palle Recuperate: 11 (Crippa 3) - Palle Perse: 9 (Verona 3)

O.ME.P.S. BATTIPAGLIA: Seka* 13 (3/5, 1/1), Potolicchio 7 (2/4, 1/3), Prete NE, Yurkevichus 10 (5/6, 0/1), Policari*, Smorto 10 (5/8, 0/2), Johnson* 2 (1/8, 0/2), Milani* 2 (1/3 da 2), Domenger 5 (0/4, 1/4), Ferrari Calabro* 2 (1/4, 0/7)

Allenatore: Conte M.

Tiri da 2: 18/44 - Tiri da 3: 3/21 - Tiri Liberi: 6/9 - Rimbalzi: 33 11+22 (Yurkevichus 9) - Assist: 11 (Ferrari Calabro 6) - Palle Recuperate: 3 (Seka 1) - Palle Perse: 19 (Ferrari Calabro 6)

Arbitri: Chersicla A., Berlangieri C., Forni M.



Oxygen Roma Basket - RMB Brixia Basket 76 - 73 (22-21, 49-34, 70-48, 76-73)

OXYGEN ROMA BASKET: Diop NE, Mbaye NE, Romeo* 18 (3/6, 3/5), Dongue* 12 (3/8, 0/1), Cupido* 8 (1/2, 1/2), Natali 7 (2/5, 1/2), Bongiorno, Scarsi NE, Czukor* 8 (1/3, 2/5), Sventoraite 4 (2/2 da 2), Gilli 6 (2/5 da 2), Kalu* 13 (3/6, 0/2)

Allenatore: Di Meglio V.

Tiri da 2: 17/37 - Tiri da 3: 7/17 - Tiri Liberi: 21/25 - Rimbalzi: 32 6+26 (Dongue 9) - Assist: 10 (Cupido 3) - Palle Recuperate: 7 (Kalu 3) - Palle Perse: 14 (Cupido 4)

RMB BRIXIA BASKET: Bordiga NE, Landi, Zanardi* 20 (3/6, 4/6), Tomasoni R.*, Pinardi, Louka* 13 (5/10, 1/3), Boothe 10 (3/5, 1/3), Garrick* 16 (2/4, 2/7), Skoric 9 (2/3, 1/2), Tassinari* 5 (1/4, 1/3)

Allenatore: Cesaro S.

Tiri da 2: 16/34 - Tiri da 3: 10/27 - Tiri Liberi: 11/12 - Rimbalzi: 33 9+24 (Zanardi 8) - Assist: 12 (Garrick 3) - Palle Recuperate: 8 (Landi 3) - Palle Perse: 15 (Zanardi 3)

Arbitri: Masi A., Lupelli L., Corrias C.







CLASSIFICA MARCATRICI:

Moore T. (Allianz Geas Sesto San Giovanni) 377 (17,1)

Garrick M. (RMB Brixia Basket) 368 (16)

Chidom O. (Passalacqua Ragusa) 342 (15,5)

Johnson C. (O.ME.P.S. Battipaglia) 337 (14,7)

Raca I. (Dinamo Banco di Sardegna Sassari) 333 (15,9)

Gwathmey J. (Allianz Geas Sesto San Giovanni) 320 (13,9)

Tagliamento M. (E-Work Faenza) 315 (14,3)

Dongue L. (Oxygen Roma Basket) 310 (15,5)

Zanardi C. (RMB Brixia Basket) 307 (13,3)

Dedic N. (La Molisana Magnolia Campobasso) 290 (12,6)

Louka V. (RMB Brixia Basket) 279 (12,1)

Dixon L. (E-Work Faenza) 277 (12,6)

Joens A. (Dinamo Banco di Sardegna Sassari) 277 (12,6)

Turcinovic L. (Alama San Martino di Lupari) 273 (13)

Hollingshed M. (Dinamo Banco di Sardegna Sassari) 273 (12,4)

Ferrari Calabro P. (O.ME.P.S. Battipaglia) 269 (12,2)

Juskaite L. (Passalacqua Ragusa) 269 (11,7)

Shepard J. (Umana Reyer Venezia) 268 (14,1)

Kalu E. (Oxygen Roma Basket) 267 (14,1)

Zandalasini C. (Virtus Segafredo Bologna) 263 (12)