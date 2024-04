WNBA Draft 2024, Matilde Villa selezionata dalle Atlanta Dream con la 32esima scelta

Matilde Villa scrive un altro piccolo pezzo di storia del nostro basket, diventando la quarta italiana scelta nella storia del Draft: prima di lei Catarina Pollini (nell'Original Draft del 1997 che ha dato vita alla lega americana), Kathrin Ress (2007) e Lorela Cubaj (2022). Altre giocatrici sono state selezionate in Draft di espansione, non canonici.

Curiosamente, le Dream sono la stessa formazione che ha accolto tra le proprie fila Lorela Cubaj, compagna di Villa alla Reyer Venezia, la scorsa stagione (Cubaj sarà in Georgia anche in questa stagione, con un training camp contract).

La notte del WNBA Draft 2024, svoltasi alla Brooklyn Academy of Music di Brooklyn, New York, era sicuramente tra le più attese per via di una delle classi più promettenti di sempre. E non ha tradito le attese: la prima selezionate è stata ovviamente il nuovo fenomeno della pallacanestro mondiale Caitlin Clark, dalle Indiana Fever, con la numero 1; alla numero 2 per le Los Angeles Sparks Cameron Brink; alla numero 3 Kamilla Cardoso, brasiliana che però ha giocato nel college a South Carolina.

Su 36 chiamate, sono dieci le giocatrici annoverabili tra le "Internationals" di questo Draft, di cui Kamilla Cardoso, la croata Nika Muhl e la spagnola Helena Puleyo (ventiduesima chiamata) militanti in NCAA. Le altre sono le francesi Carla Leite e Leila Lacan (nona e decima chiamata); le australiane Nyadiew Pouch e Isobel Borlase, selezionate proprio dalle Dream con dodicesima e ventesima chiamata; un'altra australiana, la ventinovesima chiamata Jaz Shelley; Nastja Claessens scelta con la trentesima chiamata dalle Washington Mystics. E ovviamente Matilde Villa!