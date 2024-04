Techfind Serie A1 - Il programma della ventiseiesima giornata che chiuderà la regular season

Alama San Martino di Lupari contro Dinamo Banco di Sardegna Sassari (sabato, ore 20.30, diretta LBF TV). Per non compromettere del tutto il loro cammino, le venete dovranno vincere obbligatoriamente questa partita che le farebbe salire all'ottavo posto grazie proprio al vantaggio negli scontri diretti; inoltre una contemporanea sconfitta di Roma consentirebbe alle 'lupe' di chiudere al settimo posto. L'unico risultato a cui dovranno aspirare le sarde è la vittoria, perché un arrivo a pari punti con Roma e San Martino le condannerebbe al nono posto in classifica; gli scontri non premiano la squadra di coach Restivo, per questo motivo l'unico modo per accedere ai play-off sarebbe con un successo in trasferta.



Repower Sanga Milano contro Famila Wuber Schio (sabato, ore 20.30, diretta LBF TV). Per non chiudere all'ultimo posto, le lombarde dovranno uscire dal Bocconi Sport Center con una vittoria oppure sperare nella sconfitta di Battipaglia nell'impegno casalingo, questo grazie al 2-0 ottenuto nei due scontri diretti durante la regular season. Le scledensi, dopo la vittoria nel recupero con Roma, sono matematicamente certe del loro secondo posto, traguardo che potrebbe migliorare nel weekend solo ed esclusivamente con una sconfitta di Venezia nella sfida proprio contro le capitoline; in caso di arrivo a pari punti con le orogranata e Bologna, la classifica rimarrebbe invariata.



RMB Brixia Basket contro Allianz Geas Sesto San Giovanni (sabato, ore 20.30, diretta LBF TV). Le bresciane sono già certe del loro decimo posto, ma andranno sul parquet di fronte ai propri tifosi per onorare anche l'ultimo impegno casalingo stagionale provando a vincere il derby contro una delle squadre più attrezzate del campionato. Le ospiti, oltre a dover ottenere la vittoria nell'ultima giornata, dovranno attendere il risultato di Campobasso – sperando in una sconfitta sul campo di Bologna – e chiedere aiuto alla matematica per conquistare il tanto agognato fattore campo al termine della regular season; in caso di vittoria o sconfitta da parte di entrambe, la classifica non subirebbe mutamenti.



Umana Reyer Venezia contro Oxygen Roma Basket (sabato, ore 20.30, diretta LBF TV). Per certificare il primo posto matematico al termine della regular season e il fattore campo in tutte le serie dei play-off, le orogranata dovranno comunque difendere il proprio palazzetto conquistando la vittoria o nella peggiore delle ipotesi, sperare nella contemporanea sconfitta di Schio. La compagine capitolina, già qualificata per la post-season, può solo peggiorare la propria posizione in classifica, poiché una sconfitta e la vittoria di San Martino contro Sassari la condannerebbe all'ottavo posto; in caso di vittoria o di sconfitta delle 'lupe', verrebbe confermato il settimo posto in campionato.



O.ME.P.S. Battipaglia contro Passalacqua Ragusa (sabato, ore 20.30, diretta LBF TV). Gli scontri diretti contro Milano premiano proprio queste ultime, perciò le campane per evitare di chiudere la regular season al tredicesimo posto saranno obbligate ad uscire dal PalaZauli con una vittoria. Le siciliane sono già matematicamente al sesto posto e non potranno né migliorare né peggiorare la loro condizione, per questo motivo la trasferta di Battipaglia potrà essere già un banco di prova per sperimentare nuovi schemi in vista dei play-off.



Virtus Segafredo Bologna contro La Molisana Magnolia Campobasso (sabato, ore 20.30, diretta LBF TV). Le bianconere, sicure del proprio posto sul podio, non possono ambire alla vetta della classifica, ma potranno sperare ancora nel secondo posto se Venezia uscisse sconfitta dalla propria sfida, Schio riuscisse a conquistare la vittoria e chiaramente anche la squadra di coach Vincent portasse a casa i due punti. Per le molisane saranno la vittoria in trasferta o la matematica a premiarle con il quarto posto, tutto questo se la Geas uscisse con un successo dal parquet di Brescia, poiché in caso contrario le gerarchie rimarrebbero immutate; ai play-off è già sicuro il duello proprio con le lombarde, perciò sarà il fattore campo il premio in palio in questa ultima giornata.