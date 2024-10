EuroCup Women – Sassari contro Zaglebie per la testa del Gruppo I, Campobasso e Geas affrontano Yerevan e Benfica

Settimana ricca anche in EuroCup Women con la terza giornata che mette in programma la gara della Dinamo Banco di Sardegna Sassari nella serata di mercoledì, mentre La Molisana Magnolia Campobass e il Geas Sesto San Giovanni andranno in scena giovedì sera.



DINAMO BANCO DI SARDEGNA SASSARI – MB ZAGLEBIE SOSNOWIEC

(Mercoledì 23 ottobre, ore 20.30 – YouTube FIBA)



La squadra di coach Antonello Restivo punta a fare en plein dopo i due successi con Riga e Mechelen; al PalaSerradimigni arriva lo Zaglebie Sosnowiec – anche loro a punteggio pieno in classifica – per giocarsi la vetta del Gruppo I. Il capo allenatore Jorge Aragones sfrutterà l'intensità difensiva delle lunghe Kamila Borkowska e Klaudia Wnorowska; la playmaker americana KeKe Calloway innescherà due attaccanti prolifiche come Gabby Nikitinaite e Aleksandra Pszczolarska. La small rotation della formazione polacca conterà sul pick and roll operato da Aleksandra Kuczynska e da Maria Kostourkova; i minuti non mancheranno anche per Alicja Jarzab, oltre che per le giovanissime Maria Burliga e Nina Micek (entrambe classe 2007).



BC YEREVAN FOXES – LA MOLISANA MAGNOLIA CAMPOBASSO

(Giovedì 24 ottobre, ore 18 – YouTube FIBA)



Dopo la sconfitta con Girona per 74-66, le ragazze di coach Domenico Sabatelli cercano riscatto in Armenia contro il fanalino di coda Yerevan, ancora a secco di vittorie e difesa più battuta di tutta la EuroCup. Il coach George Kazanjian utilizzerà la solita rotazione molto corta con cinque giocatrici oltre i 30 minuti di media: Dunja Gvero Buzadin fungerà da principale soluzione offensiva, coadiuvata da Mariia Reshetnikova e dalla two-way Naomi Mbandu; a completare il quintetto ci penseranno Makeda Clarke Nicholas e Kristina Evseicheva. Le uniche effettive con circa 10 minuti a disposizione sul parquet saranno Palig Samrjian e Meri Grigoryan; la panchina verrà poi completata dalle più giovani Nara Zeynalyan, Lusine Titanyan e Sofya Hakobyan.



GEAS SESTO SAN GIOVANNI – SL BENFICA

(Giovedì 24 ottobre, ore 20.30 – YouTube FIBA)



La bella vittoria per 43-78 su Namur ha regalato al gruppo di coach Cinzia Zanotti un sorriso in vista della sfida con le lusitane del Benfica, sconfitte 90-55 dal Besiktas nell'ultimo turno. Alla corte di Eugenio Rodrigues ci sarà una squadra esperta guidata dalla point guard Ines Faustino, affiancata dalla tiratrice serba Milica Ivanovic; in mancanza di un centro puro, Rapha Monteiro e la classe cubana classe 2003 Isabela Jourdain si daranno una mano per raccogliere i rimbalzi e far ripartire la transizione, Evelyn Ovner sarà la terza soluzione offensiva delle portoghesi. Dalla panchina, la veterana Marcy Goncalves unirà le forze con l'ala piccola Mariana Silva, mentre sarà Ines Viana a dettare i tempi di gioco; attenzione in prossimità del ferro alla giovanissima Leonor Peixinho (2006) e alla freschezza della classe 2004 Diana Baptista.