Numeri e risultati delle giocatrici LBF nella finestra di Eurobasket Qualifiers

Dopo quattro turni su sei, le squadre già qualificate alla fase finale sono la Turchia e la Svezia di Elin Gustavsson. La lunga di Geas Sesto San Giovanni chiude con 5 punti e 3 rimbalzi in 25’ nel successo sull’Estonia (82-52) e con 2 punti e 4 rimbalzi in 17’ contro la Gran Bretagna (63-60).

A punteggio pieno anche la Francia di Janelle Salaun, che guida il girone E. L’ala di Schio segna 12 punti nella vittoria 82-51 contro la Lettonia della sua compagna di club Kitija Laksa: per la baltica 25 punti nella vittoria contro l’Irlanda e 18 nella sconfitta contro le vice campionesse olimpiche. La Lettonia rimane in corsa per il secondo posto nel girone.

Due su due anche Serbia e Spagna, che batte 78-62 la Croazia di Ana-Marija Begic. Per la lunga della Dinamo Sassari doppia doppia da 10 punti e 11 rimbalzi, stesse cifre messe a referto nella precedente vittoria sull’Austria (91-80), in cui trova qualche minuto anche Karmen Cicic (Sanga Milano). La Croazia è seconda nel gruppo A, con gli stessi punti dei Paesi Bassi.

Due su due in questo turno anche per la Slovenia nel gruppo B. Per Tina Cvijanovic (San Martino di Lupari) 7 punti in 14’ contro la Finlandia (84-62) e 6 in 10 minuti contro l’Ungheria (74-67). Nello stesso girone, protagoniste diverse altre giocatrici LBF: per la bulgara Gergana Ivanova (Brixia) 12 punti sia nel successo contro l’Ungheria che nella sconfitta in Finlandia, in cui Awak Kuier (Reyer Venezia) fa la differenza con 30 punti e 11 rimbalzi, dopo i 17+11 nella precedente sconfitta contro la Slovenia.

Nella Finlandia in campo anche Anniina Aijanen di Treviso (20’ di utilizzo in entrambe le partite) e Helmi Tulonen di Alpo (7’ contro la Slovenia, 12’ con la Bulgaria). Nell’Ungheria, che perde entrambe le partite, Dorka Juhasz (Schio) è la migliore con 21 punti e 9 rimbalzi contro la Bulgaria, mentre in Slovenia si ferma a 5 punti in 24 minuti. La Slovenia al momento è in testa al girone con record di 3-1, seguita da Ungheria e Finlandia a 2-2.

Vince entrambe le partite anche la Svizzera, che torna in corsa per la qualificazione nel girone H. Per Lea Favre (San Salvatore Selargius) 6 punti e 6 rimbalzi contro la Bosnia (81-62) e 12 punti nel successo 59-44 contro il Lussemburgo di Anne Simon. La guardia di San Martino di Lupari era stata determinante nella vittoria di giovedì contro il Montenegro (71-49), con 19 punti, 6 rimbalzi e 7 assist. La nazionale del Granducato è ancora in testa al girone insieme al Montenegro.

Tanta LBF anche nel gruppo C, in particolare nella Polonia, che batte nettamente l’Azerbaijan (105-51) e mette in difficoltà anche le campionesse d’Europa del Belgio (77-80). Tante buone cose di Anna Makurat: la giocatrice di Geas chiude con 14 punti, 4 rimbalzi e 6 assist in 20’ nella prima uscita, mentre con il Belgio sono 8 punti in 30 minuti di utilizzo.

Contro l’Azerbaijan campo anche per Aleksandra Wojtala (Livorno), che va a referto con 6 punti in 12’, e per Aleksandra Parzenska (Faenza). Per la Polonia due vittorie e due sconfitte e secondo posto nel girone alle spalle delle Belgian Cats. Con gli stessi punti anche la Lituania di Laura Zelnyte (Sanga Milano), in campo nella vittoria 108-47 sull'Azerbaijan, con 5 punti e 3 rimbalzi in 7 minuti.

Nel girone G si affrontano da avversarie due giocatrici di Brixia, Tetiana Yurkevichus e Matea Nikolic. La lunga ucraina chiude con 9 punti e 9 rimbalzi in 20’ nella vittoria per 98-49 sulla Macedonia, in cui la sua compagna chiude con 2 punti in 10’. Nel secondo turno sconfitta per entrambe, con Yurkevichus da 4 punti e 11 rimbalzi contro la Serbia (53-79) e Nikolic in campo per 11 minuti contro il Portogallo (43-76).

La loro compagna Vasiliki Louka è invece tra le protagoniste nella vittoria della Grecia sull’Italia, con 6 punti e 3 rimbalzi in appena 8 minuti. Nello stesso girone, in cui si affrontano i quattro Paesi ospitanti della fase finale, campo anche per Jennifer Crowder (Costa Masnaga), nelle due vittorie della Germania contro Grecia (6 in 11’) e Cechia (2 in 16’). Convocata ma non utilizzata Stella Tarkovicova (Vicenza), in panchina nelle due partita contro Islanda e Turchia della sua Slovacchia, seconda nel gruppo F.