EuroCup Women – Il Geas Sesto San Giovanni travolge le belga del Basket Namur Capitale

Il Geas Sesto San Giovanni si sbarazza senza patemi del Basket Namura Capitale con il punteggio di 81-49 nella quinta giornata di EuroCup Women. Inizio di gara equilibrata con le due squadre che si rispondono colpo su colpo: Poyraz (10 punti) apre le marcature, poi le lombarde firmano un parziale di 8-2 con Makurat (13 punti), Spreafico (15 punti con 4/7 da tre) e Conti, ma è un nuovo canestro di Poyraz e una tripla di Defosset a restituire il vantaggio alle ospiti; successivamente, il Geas si scatena e registra un parziale di 13-2 in cui Moore (16 punti e 8 rimbalzi) si rende protagonista assoluta, Franquin arresta momentaneamente l'emorragia per Namur, tuttavia la tripla di Trucco e l'appoggio di Moore valgono il 26-13 dopo 10'. Nel secondo quarto la sveglia suona per le belga che con il tandem Virjoghe-Wadoux si porta velocemente sul -3, la tripla di Conte (10 punti) non dà solamente respiro alle padrone di casa, ma ispira anche Makurat che garantisce tre possessi di vantaggio alla sua squadra; le ragazze di coach Livaditis faticano a costruire pericoli se non con alcune giocate estemporanee di Leblon e Poyraz, ne approfitta così la compagine allenata da coach Zanotti che con il trio Moore-Gwathmey-Makurat manda tutte all'intervallo sul 46-30.



Non avendo vantaggi a tenere i ritmi alti, il Geas si limita al botta e risposta con le avversarie: Spreafico duella con Poyraz, poi è Moore a scontrarsi con Dossou; le triple di Wadoux (12 punti con 4/8 da tre) danno una vaga idea di rimonta alle ospiti, le quali però si trovano di fronte alla fisicità di Makurat e alla mano bollente di Spreafico (56-40). La coppia formata da Defosset e Virjoghe si vede annullare i canestri dal duo Conti-Gwathmey, infine Remacle chiude la mezz'ora con l'appoggio che vale il 60-46. Il quarto periodo vede una sola squadra in campo con Sesto San Giovanni che scrive un parziale terrificante di 18-0 mandando a referto Conte, Orsili, Gwathmey (10 punti e 6 rimbalzi) e Gustavsson prima della tripla di Hucorne, unica a referto per Namur in tutto l'ultimo quarto; nel finale, c'è gloria anche per la classe 2007 Ostoni, la quale da dietro l'arco mette il sigillo sull'81-49 con cui si chiudono le ostilità.