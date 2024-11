EuroLeague Women – Venezia e Schio chiudono la prima fase sui campi di Praga e Landes

Arrivati alla sesta e ultima giornata della prima fase di EuroLeague Women, le due compagini italiane – già qualificate al turno successivo – affronteranno entrambe un impegno fuori dai propri confini.



ZVVZ USK PRAHA – UMANA REYER VENEZIA

(Mercoledì 27 novembre, ore 19 – YouTube FIBA)



Le ragazze di coach Andrea Mazzon sono uscite sconfitte per 83-72 dalla sfida con Valencia, perciò si giocheranno il secondo posto del Gruppo D contro Praga (all'andata finì 66-86 per la compagine ceca) che nell'ultimo turno hanno regolato l'Uni Gyor con il punteggio di 76-81. Le ragazze allenate da coach Natalia Hejkova si affideranno al solito scheletro portante: Maite Cazorla a dettare i tempi di gioco, Veronika Vorackova a sfruttare le sue capacità balistiche in qualità di tiratrice, Maria Conde come perfetto collante sui due lati del campo, infine il tandem di lunghe composto da Valeriane Ayayi e dalla pivot Brionna Jones. Le cortissime rotazioni operate dalla squadra della Repubblica Ceca vedranno sul parquet la staffetta tra Emese Hof e Isabelle Harrison a far rifiatare il frontcourt, mentre Tereza Vyoralova darà il suo contributo potendo giocare sia come ala piccola sia come guardia. A chiudere il roster ci saranno Gabriela Andelova, Veronika Sipova, oltre alle giovani Natalie Koucka (2003) e Mariana Pribylova (2005).



BASKET LANDES – BERETTA FAMILA SCHIO

(Mercoledì 27 novembre, ore 19.30 – DAZN)



La formazione allenata da coach Georgios Dikaioulakos ha superato il DVTK Hunterm per 71-57, così cercherà di chiudere in bellezza – oltre che al primo posto del Gruppo A – battendo anche Landes (all'andata la sfida si chiuse 64-60 per le 'orange'), reduce dal successo per 59-58 sul Perfumerias Avenida. Le transalpine guidate dalla coach Julie Barennes lasceranno alla coppia Destiny Slocum-Leila Lacan il compito di architettare le scorribande offensive della squadra; a difendere la propria metà campo ci penseranno principalmente le pivot Luisa Geiselsoder e Mousdandy Djaldi-Tabdi, aiutate dall'ala forte Myriam Djekoundade. In uscita dalla panchina, sarà Marie Pardon a scandire la velocità di gioco della second unit, mentre le ali piccole Louise Bussiere e Yohana Ewodo si prenderanno la maggior parte delle responsabilità offensive; sotto le plance, il profilo di Sixtine Macquet farà rifiatare una delle compagne impegnate nello starting five. Le francesi porteranno anche le classe 2005 Thea Heleno e Mariama N'Diaye per completare il roster.