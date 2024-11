EuroCup Women – Campobasso stravince contro Yerevan e passa il turno, Geas prende il volo nel quarto periodo e piega il Benfica

Due delle tre compagini impegnate in EuroCup Women hanno disputato la loro sesta e ultima gara della fase a gironi.



La Molisana Magnolia Campobasso travolge lo Yerevan Foxes con il punteggio di 103-38 nell'ultima gara della fase a gironi. Partenza a ritmi altissimi per le padrone di casa che infliggono subito un parziale di 13-0 alle avversarie grazie principalmente alle triple di Kacerik, Scalia (18 punti con 6/11 da tre) e Meldere (9 punti e 7 rimbalzi); le armene reagiscono e rispondono con un break di 0-7 ad opera di Buzadin (15 punti e 8 rimbalzi) e Evseicheva, ma i tiri da dietro l'arco delle molisane fanno male, così Kacerik e Quinonez Mina (16 punti) chiudono il primo quarto sul 21-10. Le ragazze di coach Sabatelli non si placano e affondano il colpo anche nel secondo periodo: Ziemborska (14 punti e 7 rimbalzi), Trimboli (10 punti, 10 assist, 6 rimbalzi e 3 recuperi) Morrison si rendono protagoniste del parziale di 15-0 che scava un ampio solco tra le due compagini; successivamente, Clarke Nicholas arresta l'emorragia con un layup in contropiede creato dalla palla rubata di Buzadin, il libero di Giacchetti (13 punti) e l'appoggio di Quinonez Mina dicono +27 per Campobasso, ma le ospiti non mollano e costruiscono un break – Uskhalova, Clarke Nicholas e Evseicheva a referto – per rendere meno pesante il passivo (39-18). I quattro tiri a cronometro fermo convertiti da Madera seguiti dalla tripla di Buzadin mandano le squadre all'intervallo sul 43-21.



Il canovaccio tattico non cambia nel terzo quarto: Quinonez Mina, Meldere e Scalia confezionano il 13-0 che vale il nuovo massimo vantaggio per le molisane; in seguito al jumper di Buzadin che ferma il parziale casalingo, Scalia e Sumets si sfidano da dietro l'arco tenendo sempre alto il ritmo della gara (59-26). La nuova fiammata ad opera di Campobasso parte dai tiri liberi della coppia Trimboli-Giacchetti e si chiude con l'ennesima bomba griffata Scalia che spinge la panchina armena al time-out; una serie di errori porta il cronometro ad esaurirsi, non prima del layup di Giacchetti che vale il 71-28. La tripla di Ushkalova apre l'ultimo quarto, poi le padrone di casa pescano un altro 11-0 – le triple di Scalia e Ziemborska, oltre al gioco da tre punti di Trimboli finiscono sul referto di gara – e salgono a +51; Buzadin e Clarke Nicholas tengono alta la testa delle 'volpi', mentre coach Sabatelli concede la gloria sul parquet alle giovanissime Bocchetti, Giacchetti, Grande e Cerè per sigillare il punteggio sul 103-38 finale.