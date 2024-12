EuroLeague Women – Il Beretta Famila Schio piega in volata lo Zabiny Brno

Il Beretta Famila Schio supera lo Zabiny Brno per 76-68 nella prima giornata del secondo turno di EuroLeague Women. In un primo quarto che stenta a decollare, le ospiti rispondo all'apertura di Laksa (23 punti) con i canestri in serie del tandem Hamzova-Cunane; successivamente, le padrone di casa infliggono un parziale di 10-0 – Laksa con una tripla, Dojkic e Keys dalla lunetta si rendono protagoniste – e infine i tiri a cronometro fermo di Dudasova chiudono sul 12-6 i 10' iniziali. Nel secondo periodo sono sempre le ceche a rendersi pericolose prima con Cunane (10 punti, 7 rimbalzi e 2 recuperi) e poi con Cechova, ma la bomba di Keys innesca un nuovo parziale – con Bestagno, Salaun (18 punti, 8 rimbalzi e 3 recuperi) e André (10 punti e 11 rimbalzi) ad affiancare la numero 31 'orange' – che vale il massimo vantaggio scledense; le triple di Juskaite (13 punti, 5 rimbalzi e 3 recuperi), realizzate in rapida successione, costringono coach Dikaioulakos a fermare il gioco per non far prendere piede alla rimonta di Brno (25-18). Al ritorno dalla breve pausa, i tiri a cronometro fermo la fanno da padrone, intervallati dalla tripla di Laksa a cui Kostowicz (10 punti e 11 rimbalzi) fa seguire il suo jumper; la numero 33 di Schio fa piovere un'altra bomba nella retina avversaria e Verona (9 punti, 8 assist, 5 rimbalzi e 2 recuperi) manda le squadre negli spogliatoi per l'intervallo sul 36-24.



La tripla realizzata da Salaun vale il massimo vantaggio scledense nella partita, tuttavia la compagine ceca non molla il colpo e si fa trascinare dal tandem Kostowicz-Knezevic per rimontare, tanto da spingere la panchina di casa a chiedere un time-out; al ritorno dalla pausa, Salaun restituisce la doppia cifra di vantaggio a Schio con un tiro da dietro l'arco, reso vano però dalla bomba di Knezevic (15 punti con 3/3 da tre), poi Juskaite carica l'arrembaggio per Brno, ma André e Verona ristabiliscono le gerarchie mettendo il punteggio sul 50-42 alla mezz'ora. Le ospiti sentono di poter rimontare lo svantaggio, così si affidano a Juskaite, Dudasova e Cunane per andare sul -4, Verona connette con una tripla che dà ossigeno al Beretta Famila, ma il canestro di Cechova spaventa e perciò coach Dikaioulakos chiama il time-out; l'asse André-Verona mette le 'orange' a tre possessi pieni di vantaggio, Dudasova e Knezevic sono abili però a riportare lo Zabiny a contatto, poi il gioco da tre punti di Laksa viene seguito dal jumper di Cechova e dalla bomba di Knezevic che avvicinano ulteriormente le ceche (62-59). Il sangue freddo di Keys e André in area vale il +5 veneto, così che siano le ospiti a dover ricorrere al time-out; la tripla di Zapatova e l'appoggio di Kostowicz regalano la parità alla squadra di coach Prusa, una gioia destinata a rimanere effimera perché Salaun e Laksa fanno volare Schio sul +7 a 90” dal termine (73-66). L'ultima incursione di Kostowicz permette a Brno di segnare altri due punti, Salaun però è glaciale e così la sua tripla chiude i giochi sul 76-68 finale.