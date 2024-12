EuroCup Women – Sassari toglie l'imbattibilità allo Jairis, Campobasso sconfitta nel finale da Girona

Nella serata di mercoledì, si sono svolte due delle tre gare di andata dei play-in con protagoniste le nostre compagini.



La Molisana Magnolia Campobasso perde 73-75 la gara di andata dei play-in di EuroCup Women contro lo Spar Girona. Le spagnole partono con il piede sull'acceleratore fin dalla palla a due: Toure (18 punti) e Pierre Louis sono inarrestabili e firmano un parziale di 2-12 per scappare, ma Morrison regala uno squillo decisivo alle molisane, così che Kunaiyi-Akpanah (12 punti e 9 rimbalzi) dalla lunetta, Scalia (20 punti con 6/9 da tre) da dietro l'arco e Meldere in appoggio ricuciano quasi interamente lo strappo; in seguito al time-out chiamato da Girona, il primo quarto si chiude sul 14-18 grazie al jumper di Jakubcova. Dopo il canestro di Lundquist che vale il +6 per le ospiti, Campobasso inizia a farsi sentire da dietro l'arco con il trio Scalia-Meldere-Ziemborska, capace di annullare la tripla di Canella e le incursioni di Toure; tuttavia, le iberiche non mollano la presa e con un break di 0-6 generato principalmente da Hristova mettono le briglie alle padrone di casa, costringendo anche coach Sabatelli al time-out (25-31). La pausa sortisce l'effetto sperato, perché è il già citato trio molisano a segnare i sette punti del sorpasso, mandando le squadre all'intervallo sul 32-31.



La compagine molisana alza vertiginosamente il ritmo partita all'inizio del secondo tempo, sigla un parziale di 8-0 coinvolgendo tutto il quintetto e forza la panchina ospite al time-out; il parziale di Campobasso prosegue con la tripla di Scalia, ma Girona risale la china controbattendo con uno 0-7 – a cura di Bibby e Toure – che spinge le padrone di casa a fermare il gioco (43-38). La pausa serve alle padrone di casa per siglare un break di 5-0 con i colpi di Madera e Morrison, le iberiche rispondono con il gioco da tre punti di Canella (10 punti e 7 assist) seguito dalla tripla di Bibby (22 punti e 7 rimbalzi), tuttavia le molisane non si fanno intimorire e firmano un altro importante break con Madera, Meldere (13 punti) e con la bomba di Scalia; la numero 55 dello Spar capisce il momento di difficoltà della squadra, così si fa sentire più volte nel pitturato avversario e scrive il 59-50 con cui si chiude la mezz'ora. Proprio nel segno di Bibby e Lundquist si apre l'ultimo quarto: le due giocatrici di Girona spingono per la rimonta e nonostante i colpi repentini di Meldere e Ziemborska (14 punti e 5 rimbalzi), riescono a portare la compagine iberica sul -4; Campobasso, messa alle strette, sposta il gioco dentro l'area e con caparbietà conquista numerosi tiri liberi realizzati da Kunaiyi-Akpanah e Morrison, qui la panchina ospite chiama il time-out (69-62). La pausa serve alle spagnole per la nuova rimonta, questa volta a metterci lo zampino sono Toure e Canella che con le loro giocate spingono coach Sabatelli a fermare le ostilità; i liberi di Kunaiyi-Akpanah sembrano poter mettere il sigillo sulla gara, ma le triple di Bibby e di Lundquist – quest'ultima a 10” dalla fine – sono una doccia fredda per le molisane. Vince lo Spar Girona 73-75.