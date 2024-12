EuroCup Women – Campobasso e Geas cercano riscatto nelle gare di ritorno, Sassari per confermare il vantaggio dell'andata

Prima della pausa per le feste di Natale, la EuroCup Women manderà in scena le gare di ritorno delle nostre compagini tutte impegnate in trasferta.



HOZONO GLOBAL JAIRIS – DINAMO BANCO DI SARDEGNA SASSARI

(Mercoledì 18 dicembre, ore 20.30 – YouTube FIBA)



Il successo per 60-54 nella prima delle due sfide, mette le ragazze di coach Antonello Restivo in posizione favorevole, ma dovranno restare in guardia visto il margine di soli due possessi contro una squadra che fin qui ha trovato in Sassari l'unico ostacolo del suo cammino. Il coach Bernat Canut Font scenderà in campo con il solito quintetto spinto dalle due giocatrici di maggior talento: infatti, Morgan Bertsch (18 punti all'andata) e Lou Lopez Senechal premeranno fin da subito il piede sull'acceleratore; la mancanza di una vera e propria pivot costringerà Chelsea Nelson agli straordinari sotto le plance, mentre le guardie spagnole Txell Alarcon e Aina Ayuso proveranno a creare pericoli con il tiro da tre punti. In uscita dalla panchina, il profilo di Petra Holesinska (12 punti al PalaSerradimigni) corrisponderà a quello dell'asso nella manica, con la sua abilità realizzativa mixata alla perfezione con quella difensiva; Paula Ginzo e Billie Massey aggiungeranno peso e centimetri in area, mentre Stephanie Visscher e Carmen Grande faranno il lavoro sporco, spendendo falli per spezzare il flusso avversario.



SOPRON BASKET – GEAS SESTO SAN GIOVANNI

(Giovedì 19 dicembre, ore 18.30 – YouTube FIBA)



La sconfitta per 66-79 sul proprio campo non dovrà scoraggiare la formazione di coach Cinzia Zanotti, sebbene il divario in terra magiara sarà difficile da colmare, le rossoblu hanno sempre mostrato la tendenza per le grandi rimonte. Il capo allenatore David Gaspar ha giovato dal tiro da dietro l'arco, perciò proseguirà con questo gameplan forte della presenza di Zala Friskovec (25 punti con 5/6 da tre all'andata) e della veterana Jelena Brooks (13 punti con 3/5 da tre al PalaBorsani); le tre esterne Stephanie Reid, Vivien Borondy e Tijana Krivacevic serviranno per alzare il ritmo di gioco e non dare punti di riferimento, una peculiarità che le ha garantito tiri facili anche in momenti più duri della partita. In uscita dalla panchina, Jacinta Monroe sarà il motore principale delle ungheresi con Klaudia Papp e Pinelopi Pavlopoulou a disturbare l'operato della avversarie; i minuti concessi ad Aliz Varga serviranno per far rifiatare le giocatrici più stanche e per poter avere una effettiva ulteriore su cui contare nello spendere falli.



SPAR GIRONA – LA MOLISANA MAGNOLIA CAMPOBASSO

(Giovedì 19 dicembre, ore 20.30 – YouTube FIBA)



Piegata per 73-75 sul proprio parquet, la compagine allenata da coach Domenico Sabatelli avrà un solo possesso da ribaltare nella gara di ritorno con le spagnole, ormai avversarie fisse visto che questa sarà la quarta sfida stagionale tra le due rivali (Girona avanti 2-1). Roberto Iniguez potrà contare sull'efficienza e sulla concretezza di Chloe Bibby (22 punti e 7 rimbalzi nella gara di andata) e di Mamignan Toure (18 punti alla Molisana Arena), innescate dalle pregevoli idee della playmaker Klara Lundquist; il contributo della haitiana Vionise Aron's Pierre Louis – al suo debutto assoluto – è stato di grande aiuto per aggiungere fisicità all'interno dell'area, Borislava Hristova ha trovato chiusi i varchi e per tanto ha diversificato, mettendosi a disposizione per la lotta a rimbalzo e per sgravare le compagne nel portare palla. Dalla panchina, l'esperienza di Sandra Ygueravide farà tutta la differenza nelle fasi concitate della gara, mentre Marta Canella sarà chiamata ad un'altra prova da playmaker pura con tanti assist vincenti e tanta precisione nei pressi del canestro; Ivana Jakubcova potrà sfruttare sia le lunghe leve sotto il ferro sia le sue doti balistiche, affiancata dall'ala forte Carolina Guerrero.