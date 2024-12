EuroLeague Women – Schio e Venezia impegnate contro le imbattute Mersin e Fenerbahce

Prima della pausa natalizia, la seconda fase della EuroLeague Women ci regalerà due sfide dall'alto livello tecnico con le compagini tricolore coinvolte in un duello Italia contro Turchia.



CBK MERSIN – BERETTA FAMILA SCHIO

(Mercoledì 18 dicembre, ore 17 – DAZN)



La vittoria per 76-68 contro lo Zabiny Brno ha consolidato il terzo posto nel Gruppo E delle ragazze di coach Georgios Dikaioulakos, con un record positivo di 5-2. Nella seconda giornata – ottava partita complessiva nella competizione – le scledensi affronteranno la capolista Mersin, ancora imbattuta dopo sette gare e vittoriosa per 73-75 contro Perfumerias Avenida nell'ultimo turno. Il capo allenatore Victor Lapena non andrà per il sottile, ruotando di fatto a otto giocatrici con un quintetto pensato ad hoc: Yvonne Anderson sarà l'architetto delle turche, creando occasioni per le compagne e sfruttando la sua potenza di fuoco; a farle da spalla ci penserà Karlie Samuelson, mentre Kayla Thornton agirà come jolly sui due lati del campo. Sotto le plance, una coppia di lunghe composta da Iliana Rupert e Natasha Howard, profili capaci di mixare alla perfezione la fase difensiva – tra pitturato e perimetro – con quella offensiva. In uscita dalla panchina, minuti cospicui per la playmaker francese Marine Fauthoux, il tandem Maria Araujo-Regan Magarity farà invece da backup per quanto riguarda il frontcourt; tra le aggregate al roster anche quattro autoctone nei nomi di Asena Yalcin, Sevval Akalan, Derin Yaya e Sinem Atas.



UMANA REYER VENEZIA – FENERBAHCE OPET

(Mercoledì 18 dicembre, ore 19.30 – RaiSport HD)



La formazione allenata da coach Andrea Mazzon si è un po' complicata la vita dopo la sconfitta per 64-56 contro il Casademont Zaragoza, rimanendo al quinto posto del Gruppo F con un record di 3-4. Nel secondo impegno di questa nuova fase, le orogranata ospiteranno il Fenerbahce imbattuto dopo sette giornate, grazie anche al successo per 75-71 contro Praga ottenuto nel turno precedente. La coach Valérie Garnier lascerà a Julie Allemand il compito di dettare il ritmo di gioco, innescando le compagne a suo piacimento tra cui la guardia tiratrice Sevgi Uzun; la versatilità di Gabby Williams sarà determinante sui due lati del campo, mentre le lunghe Emma Meesseman e Marieme Badiane presidieranno le due aree con tanto gioco in post e difesa del ferro. Dalla panchina, le turche possono quasi sfruttare un nuovo quintetto che vedrà Olgay Cakir Turgut nei panni della playmaker, affiancata dalla prolificità dell'esterna americana Ariel Atkins; le lunghe Nikolina Milic e Tina Charles completeranno la second unit, aggiungendo ulteriori centimetri sotto i tabelloni. La classe 2003 Marija Lekovic e Tilbe Senyurek andranno a completare il roster gialloblu.